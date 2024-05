ALZARA Radiant Echoes - powstaje jRPG inspirowane klasykami, takimi jak Golden Sun i Final Fantasy X

fot. Studio Camelia

Francuskie Studio Camelia ujawniło, że pracuje nad ALZARA Radiant Echoes, czyli jRPG inspirowanym kultowymi klasykami, takimi jak Golden Sun czy wcześniejsze odsłony Final Fantasy z turowym systemem walki. W produkcji będziemy śledzić losy czwórki bohaterów, którzy przemierzają tytułowy świat o nazwie ALZARA.

Podczas zabawy wykorzystamy magię opierającą się na czterech żywiołach, które będzie można łączyć ze sobą w spektakularne ataki i niszczycielskie kombinacje. Czary posłużą nam zarówno do walki, jak i rozwiązywania logicznych łamigłówek, na które natkniemy się w trakcie eksploracji.

Co ciekawe, choć za projekt odpowiada zespół z Francji, to do projektu zaangażowano także dwie osoby z Japonii, które śmiało można nazwać weteranami gatunku jRPG. Za design głównych bohaterów odpowiada Yoshiro Ambe, który wcześniej miał okazję pracować między innymi nad Trials of Mana czy Fire Emblem Heroes, a w pracach nad ścieżką dźwiękową udział brał Motoi Sakuraba, kompozytor znany między innymi z Golden Sun i Dark Souls.

ALZARA Radiant Echoes - zwiastun gry

ALZARA Radiant Echoes - data premiery, platformy, Kickstarter

ALZARA Radiant Echoes ma zadebiutować na rynku w 2026 roku, ale dokładny termin nie został ujawniony. Gra tworzona jest z myślą o PC i konsolach, a 14 maja ruszyła zbiórka w serwisie Kickstarter i w zaledwie dwa dni udało się uzbierać już niemal całą zakładaną kwotę, czyli 100 tysięcy euro.

