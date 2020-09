AMA Film Academy - trwa rekrutacja do szkoły filmowej. Marzy Wam się kariera w branży? Rzućcie okiem

AMA Film Academy

AMA Film Academy to prywatna szkoła filmowa i artystyczna. Powstała ona w 2011 roku w Krakowie; zajmuje się kształceniem w zakresie nowoczesnych dziedzin audiowizualnych, a więc m.in. reżyserii, realizacji dźwięku, sztuki operatorskiej, aktorstwa, montażu, VFX, scenopisarstwa. Realizowane są zajęcia zarówno praktyczne, jak i teoretyczne, przygotowujące do pracy na planach filmowych. Szkoła kształci też w kierunkach związanych z produkcją telewizyjną i filmową.

Teraz AMA Film Academy otwiera swoją siedzibę również w Warszawie. Szkoła stawia przede wszystkim na praktyczne kształcenie zawodowe, które powoli absolwentom na znalezienie pracy w poszukiwanych zawodach związanych z filmową branżą - zaraz po ukończeniu szkoły.

Warto zwrócić uwagę na kadrę - wśród wykładowców znajdą się czołowi polscy autorzy zdjęć PSC i filmowi twórcy, m.in.: Piotr Sobociński jr, Bogumił Godfrejów, Jan Holoubek, Michal Sosna, Piotr Wojtowicz, Artur Żurawski, Janusz Julo Sus, Jarosław Żamojda i Piotr Lenar; mistrzowie oświetlenia - Jerzy Irzyk i Marek Fudali oraz znani technolodzy, oświetlacze, technicy Grip, asystenci operatora i kamery.

Rekrutacja już trwa - obecnie na kierunki stacjonarne, a także wybrane (jak np. scenopisarstwo) w trybie online. Na chętnych czekają dwuletnie, roczne i podyplomowe kierunki, semestralne kursy i pojedyncze warsztaty. Zaznaczmy, że w trosce o bezpieczeństwo rekrutacja odbywa się w stu procentach online - włącznie z rozmową rekrutacyjną. Rekrutacja trwa do 30 września, a ilość miejsc jest, rzecz jasna, ograniczona. W Krakowie zajęcia rozpoczną się na początku października, a w Warszawie na końcu (dokładnie 30 października 2020 roku).

Zapisy online obywają się pod tym adresem.

AMA Film Academy w Warszawie zaoferuje kierunki bezpośredniego, praktycznego kształcenia zawodowego w zawodach pomocniczo-twórczych. Szkoła kształci studentów w nowych filmowych zawodach - już kilka lat temu wprowadziła takie kierunki jak montaż/color grading, operatorsko-oświetleniowy czy specjalizacja VFX. Absolwenci pracują jako koloryści, oświetlacze, asystenci kamery, steadicamu, czy specjaliści VFX w studiach postprodukcji (szkołę ukończyło już około tysiąc osób).

W warszawskiej AMA Film Academy będą mogli kształcić się też asystenci Focus Puller, asystenci DIT, oświetlacze oraz technicy GRIP. Zajęcia będą prowadzone głównie na planach filmowych, w firmach oświetleniowych, rentalach sprzętu kamerowego i grip. Zajęcia studyjne odbywać się będą w studio filmowym, a teoretyczne i praktyczne także w siedzibie AMA Warszawa. Każdy absolwent otrzyma Dyplom AMA potwierdzony przez prowadzącego kierunek autora zdjęć PSC.

Unikalne kierunki w siedzibie Warszawskiej to Cinematography Camera (profesjonalny, praktyczny kurs na poziomie zaawansowanym w zakresie: operator kamery, focus puller, asystent DIT, który przygotowuje do samodzielnej pracy na planie filmowym), a także Cinematography Light/Grip (kurs na poziomie zaawansowanym w zakresie: oświetlacz filmowy, grip technician, który również przygotowuje do podjęcia samodzielnej pracy w profesjonalnej branży audiowizualnej).

AMA Film Academy

Dla zainteresowanych szkoła przygotowała spotkania online - są one dostępne na profilu facebookowym FB AMA FILM ACADEMY. Program każdego dnia obejmuje spotkania z wykładowcami i studentami wybranych kierunków. Można zobaczyć filmy studentów, porozmawiać z absolwentami, poznać specyfiki kursów i ćwiczeń, przygotować się do rekrutacji. Spotkania online w każdy wtorek. Wydarzenie znajdziecie tutaj.

Dodajmy, że wszelkie porady i informacje udzielane są pod numerem telefonu: +48 514584030 oraz pod adresem mailowym: [email protected]. Powodzenia!