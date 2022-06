Amazon wyda nową grę studia Disruptive Games. To projekt nastawiony na sieciową rozgrywkę

fot. Disruptive Games

Amazon w dalszym ciągu zamierza zajmować się grami i w zasadzie trudno się temu dziwić. Ich poczatki w tej branży nie należały do szczególnie udanych, bo Crucible szybko zniknęło z rynku, ale już późniejsze New World i Lost Ark okazały się sporym sukcesem. Teraz zaś poinformowano o nawiązaniu współpracy firmy z niezależnym Disruptive Games - Amazon wyda nadchodzącą produkcję tego studia, ale jak na razie nie wiemy zbyt wiele na jej temat. Projekt ten opisywany jest jako "wieloosobowa, przygodowa gra akcji online", a widoczne na oficjalnej stronie zespołu ikonki sugerują, że trafi on na PC oraz konsole PlayStation i Xbox. Na tym informacje się kończą, ale poniżej możecie zobaczyć grafikę, która widnieje przy "super sekretnym projekcie" i może być pewną wskazówką.

fot. Disruptive Games

W Amazon Games skupiamy się na tworzeniu i wydawaniu wysokiej jakości gier, które mają mocne społeczności i utrzymują graczy na wiele lat. Robimy to poprzez tworzenie własnych marek i wydawanie zewnętrznych projektów od utalentowanych zespołów, takich jak Disruptive Games. Aktualnie pracują oni nad świeżym podejściem do gatunku sieciowych gier action-adventure z mocnym designem i bogatym budowaniem świata, a my jesteśmy podekscytowani pomagając im w dostarczeniu tego graczom - mówi Christoph Hartmann, wiceprezes Amazon Games.

Disruptive Games to amerykańskie studio, które w przeszłości współtworzyło między innymi Diablo 2: Resurrected, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 czy Godfall.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.