Amazon i Netflix przygotowują się do wznowienia zdjęć we Francji

Jak podaje Variety, Amazon i Netflix rozpoczęli przygotowania do wznowienia produkcji swoich serii we Francji; zdjęcia do Voltaire, Mixte i Arsene Lupin mają ponownie ruszyć po tym, jak zostały wstrzymane, gdy kraj wszedł w stan pandemicznej blokady w połowie marca.

Produkowany przez En Voiture Simone Voltaire, Mixte (opowieść o chłopięcym liceum, do którego w latach 60. XX wieku zaczynają uczęszczać też dziewczynki) ma wznowić zdjęcia w połowie lipca na południu Francji, zaś plan Arsene Lupina (współczesna opowieść o mistrzu przebrania i włamań, w której zagra Omar Sy), produkowanego przez Gaumont, powinien otworzyć się we wrześniu.

W czerwcu ruszą też dwie produkcje krajowe: Eiffel (z Romainem Durisem i Emmą Mackey) oraz Adieu Monsieur Haffman, dramat związany z II wojną światową.

Minister kultury Franck Reister zapowiedział, że fundusze wsparcia przekroczą 50 milionów euro i zostaną rozszerzone na produkcje filmowe i telewizyjne, które zostały przerwane lub anulowane w czasie pandemii.