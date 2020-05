Wiedźmin - nowe nazwiska w obsadzie 2. sezonu serialu Netflixa

Wiedźmin Netflixa rozpoczął zdjęcia na początku 2020 roku, ale pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany i na razie trwa przerwa w produkcji. Zapewne gdyby nie związane z wirusem zamieszanie, otrzymalibyśmy znacznie więcej ciekawych informacji o serialu oraz zdjęcia z planu. Teraz jednak portal Redanianintelligence donosi o kolejnych nazwiskach w obsadzie 2. sezonu.

Aktor i kaskader Joel Adrian (Wojna imperiów) został obsadzony jako postać o imieniu Hemrik. Z tego, co udało się dowiedzieć portalowi Redanianintelligence, Hemrik będzie jednym z wiedźminów w Kaer Morhen. Jest to postać wymyślona na potrzeby serialu i nigdy nie pojawiła się w książkach. Trudno zatem określić, kiedy zobaczymy tego bohatera i czy będą to retrospekcje z młodości Geralta, a może zostanie dopisana do głównej osi historii?

W serialu wystąpi też Vernon Dobtcheff jako starszy elfi mężczyzna. Aktorski weteran wystąpił w naprawdę sporej liczbie znanych brytyjskich produkcji. Zaliczył też role między innymi w filmach Largo, Pytanie do Boga, Rodzina Borgiów czy Indiana Jones i ostatnia krucjata. Elfkę zagra też Alina Ilin, która odegra niewielką rolę w 2. sezonie. Stawkę nowych nazwisk zamykają Lesley Ewen (Martwa strefa), która zagra postać imieniem Meena Coppercloth oraz Scarlett Maltman w nieznanej dotąd roli.

Vernon Dobtcheff

Nie wiadomo na razie, kiedy Wiedźmin wznowi zdjęcia w Wielkiej Brytanii. Premierę 2. sezonu zapowiedziano na rok 2021.