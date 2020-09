PS5 – Amazon ostrzega, że może nie dostarczyć konsoli na premierę

Źródło: SIE

Konsola PlayStation 5 rozeszła się w Stanach Zjednoczonych błyskawicznie, a wielu klientów nie miało nawet okazji, aby zawalczyć o nią w sklepach. Winę za taką sytuację częściowo ponosi Sony, gdyż firma nie zapewniła zbyt dużych zapasów magazynowych i nie poinformowała, kiedy dokładnie sprzęt trafi do sklepów. Kiedy część potencjalnych klientów dowiedziała się, że PS5 można już kupić, wirtualne półki od dawna świeciły pustkami.

Firma przeprosiła za wszelkie niedociągnięcia i zapowiedziała, że naprawi swój błąd. Sony zapewni dodatkową pulę konsol oraz poinformuje graczy, kiedy dokładnie wystartuje druga tura przedsprzedaży.

Ale na tym nie kończą się problemy związane z kupnej japońskiej konsoli dziewiątej generacji. Amazon wysłał niepokojącą informację do osób, które zamówiły PS5. Okazało się, że konsole mogą nie dotrzeć do klientów na czas. W mailu, który trafił do tych osób możemy przeczytać:

Kontaktujemy się z tobą w sprawie twojego zamówienia na PlayStation 5, aby zawczasu poinformować cię, że możesz nie otrzymać tego przedmiotu w dniu jego premiery ze względu na ogromne zainteresowanie. Poczynimy wszystkie kroki, abyś otrzymał ten przedmiot tak szybko, jak będzie to możliwe, kiedy ten trafi już do sprzedaży.

Okazuje się, że nawet największy sklep internetowy może mieć problem z dostarczeniem PS5 na 12 listopada. Amazon prawdopodobnie nie ma pewności, ile urządzeń otrzyma od Sony. 22 września ruszy przedsprzedaż konsol Xbox Series X oraz Xbox Series S. Lada moment przekonamy się, czy z podobnymi przeciwnościami będą zmagać się również miłośnicy sprzętu od Microsoftu.