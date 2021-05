Amazon chce kupić MGM. Jakie to ma znaczenie dla Nie czas umierać?

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, opierając się na swoich informatorach, zakup MGM przez Amazon to już formaność. Negocjacje dotyczą szczegółów umowy, nie faktu, czy zakup w ogóle nastąpi. Część tych informacji wiemy od ogłoszenia informacji. Dzięki Deadline mamy odpowiedzi na kolejne pytania.

Jako że narosły spekulacje, że Amazon zdecyduje się przenieść Nie czas umierać od razu do platformy streamingowej Amazon Prime Video, trzeba było poszukać informacji na ten temat. Dziennikarz deadline, bazując na swoim źródle, twierdzi, że prawnicy producentów superprodukcji rozprawiali na ten temat z osobami z MGM w kontekście całego przejęcia. Czytamy, że umowy o kinowej dystrybucji nie zostaną zerwane i będą respektowane, więc Amazon nie zamierza tego ot tak zmieniać. Wszystko też z uwagi na budżety promocji na wszystkie kinowe filmy MGM w 2021 roku, które zostały już rozlokowane i zamknięte. Decyzja o zmianie generowała by niepotrzebne koszty i zmarnowałaby tygodnie pracy.

To wszystko dotyczy każdego filmu MGM, który ma wejść do kin w 2021 roku, więc nie tylko Nie czas umierać. W 2021 roku na ekranach pojawią się m.in. Respect, Rodzina Addamsów 2, House of Gucci czy najnowszy filmy Paula Thomasa Andersona.

Nie wiadomo jednak, co będzie od 2022 roku i nikt na ten temat niczego nie mówi. Jest więc szansa, że Amazon będzie coś w tym aspekcie zmieniać i być może ich VOD zyska. Wszystko oczywiście zależy od kinowej sytuacji. Szczegóły poznamy, gdy wszystkie kontrakty zostaną już podpisane.

Przypomnijmy, że swego czasu w 2020 roku mówiono, że Amazon, Apple i Netflix złożyli ofertę zakupu praw emisji VOD filmu Nie czas umierać. Jednak MGM podobno chciało 600 mln dolarów, a to był zbyt wysoki próg dla platform.