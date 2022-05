Amazon Prime Video - nowości na czerwiec 2022. Lista tytułów

fot. Amazon Prime Video

Nowości dla subskrybentów Amazon Prime Video, które trafią na platformę w czerwcu 2022 roku. Poniżej przedstawiamy pełną listę tytułów wraz z opisami. Co dokładnie pojawi się w ofercie?

Czerwiec to oczywiście miesiąc powrotu na ekrany The Boys wraz z 3. sezonem, ale Amazon Prime Video przygotował też kilka innych pozycji, która znajdą swoich odbiorców.

Amazon Prime Video - nowości na czerwiec 2022

The Boys (3. sezon) - premiera 3 czerwca

W obsadzie są Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit oraz Jensen Ackles.

Historia rozgrywa się rok po wydarzeniach z poprzedniego sezonu. Był to rok spokoju. Na horyzoncie pojawia się jednak nowa wojna.

Fairfax (2. sezon) - premiera 10 czerwca

Animowany serial komediowy powraca z 2. sezonem. Uczniowie podstawówki dalej przeżywają przygody, szukając swojego miejsca w świecie. W obsadzie dubbingu są Skyler Gisondo (Dale), Kiersey Clemons (Derica), Peter S. Kim (Benny) oraz Jaboukie Young-White (Truman). Gościnnie w 2. sezonie usłyszymy takich aktorów jak: Billy Porter, Zoey Deutch, Camila Mendes, Rob Delaney, Yvette Nicole Brown, Ben Schwartz, JB Smoove, Tim Simons, Pamela Adlon, Guy Fieri, Annie Murphy, Michael Rooker, Jeff Bottoms, Larry Owens, John Leguizamo, Michaela Dietz, Edi Patterson, Mark Proksch, David Strathairn i Colton Dunn.

Nowy serial, który skupia się na trójkącie miłosnym pomiędzy dziewczyną i dwoma braćmi. Ważnym wątkiem będzie też relacja matek z dziećmi i siła kobiecej przyjaźni. To historia o dorastaniu, pierwszej miłości, złamanym sercu i magicznym czasie lata.

Jenny Hawn jest showrunnerką. W obsadzie są Lola Tung, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Alfredo Narciso, Minnie Mills, Colin Ferguson oraz Tom Everett Scott.

Bohaterką jest Becky Green, która ma obsesję na punkcie stalkowania swojej przyjaciółki z dzieciństwa Chloe Fairbourne, która świetnie dba o swoją obecność w mediach społecznościowych. Kiedy Chloe nagle umiera, Becky przyjmuje nową tożsamość, by dokonać infiltracji kręgu przyjaciół kobiety i odkryć, co się tak naprawdę stało.

My Fake Boyfriend – premiera 24 czerwca

Film opowiada o Andrew (Keiynan Lonsdale), który ma problem. Nie może odciąć się od toksycznego chłopaka, który go rzucił. Jego przyjaciele wkraczają do akcji tworząc w mediach społecznościowych "Cristiano", idealnego nieistniejącego chłopaka. Gdy Cristiano staje się viralem i sensacją na skalę świętową, Andrew poznaje swojego prawdziwego wymarzonego chłopaka Rafiego, który jest czarującym właścicielem restauracji. Andrew musi jednak jakoś zamknąć problem Cristiano. Ma być to szalona komedia o miłości.