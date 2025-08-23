Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Seriale 2025 - nowe sezony popularnych produkcji. Te odcinkowe hity już niedługo powrócą!

W naszym rankingu znajdziesz seriale, które doczekały się kolejnych sezonów, a ich premiery zbliżają się wielkimi krokami!
Reklama
placeholder
Wiktor Fisz
Wiktor Fisz
Tagi:  amazon 
lista Apple Disney netflix hbo seriale
Fallout fot. Amazon
Reklama

W poniższej galerii znajdziecie zarówno seriale przedłużone w 2025 roku, jak i te, których nowe sezony zadebiutują już w najbliższych miesiącach. Jednym z najlepszych przykładów jest Fallout – adaptacja kultowej gry, która błyskawicznie zdobyła ogromną popularność. Decyzja o kontynuacji zapadła już wcześniej, a premiera drugiej serii na Amazon Prime została zaplanowana na grudzień tego roku. Trudno się dziwić, że wielu widzów z niecierpliwością odlicza czas do debiutu.

W zestawieniu znalazły się także produkcje, które dopiero startują – ich pierwsze sezony jeszcze nie miały premiery lub właśnie są emitowane. Mimo to już ogłoszono kontynuacje, co sugeruje, że mamy do czynienia z wyjątkowymi tytułami. Twórcy i platformy wierzą w ich sukces na tyle, że zdecydowali się na przedłużenie „w ciemno”.

Zapraszamy do przejrzenia galerii – sprawdźcie, czy wśród wyróżnionych seriali znajdują się Wasi faworyci!

Nowe sezony popularnych seriali

Biały lotos (HBO Max) - 4.sezon

arrow-left
Biały lotos (HBO Max) - 4.sezon
materiały promocyjne
arrow-right

Zobacz także:

Koło czasu
-

Seriale 2025 - skasowane i zakończone tytuły. Squid Game, Koło czasu i wiele innych

naga-bron-33
-

Ranking absurdalnych parodii w stylu Nagiej broni. Komedie tak głupie, że aż genialne!

Wiktor Fisz
Wiktor Fisz
Tagi:  amazon 
lista Apple Disney netflix hbo seriale
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,3

2024
Fallout
Oglądaj TERAZ Fallout Przygodowy

Najnowsze

1 Wielki marsz
-

Nadchodzi adaptacja najbardziej dystopijnej książki Kinga. Oto fragment filmu

2 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
-

To anime rozbije bank? Tyle może zarobić Demon Slayer w kinach

3 7. Dwight Schrute (Biuro)
-

Z Biura prosto do DCU. Rainn Wilson chce zagrać tego superbohatera

4 Blade Runner 2099
-

Blade Runner 2099 - data premiery w Prime Video. Serial jest kontynuacją hitu z Ryanem Goslingiem

5 Dexter: Zmartwychwstanie - odcinek 4
-

Dexter: Zmartwychwstanie - wiemy, co dalej z serialem. Ta decyzja mówi wszystko

6 Dexter: Grzech pierworodny
-

Dexter: Grzech pierworodny skasowany. Dlaczego cofnięto decyzję o 2. sezonie?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s21e04

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s46e08

Na sygnale

s2025e166

Anderson Cooper 360

s23e24

Real Time with Bill Maher

s07e17

Niewyjaśnione tajemnice świata

s01e01

s01e10

s03e10
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Błękitny Zamek

20

sie

Książka

Błękitny Zamek
Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Annie Ilonzeh
Annie Ilonzeh

ur. 1983, kończy 42 lat

Scott Caan
Scott Caan

ur. 1976, kończy 49 lat

Ruta Gedmintas
Ruta Gedmintas

ur. 1983, kończy 42 lat

Edward Linde-Lubaszenko
Edward Linde-Lubaszenko

ur. 1939, kończy 86 lat

Chan-wook Park
Chan-wook Park

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

6

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

7

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

8

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

9

Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

10

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV