Seriale 2025 - nowe sezony popularnych produkcji. Te odcinkowe hity już niedługo powrócą!

W poniższej galerii znajdziecie zarówno seriale przedłużone w 2025 roku, jak i te, których nowe sezony zadebiutują już w najbliższych miesiącach. Jednym z najlepszych przykładów jest Fallout – adaptacja kultowej gry, która błyskawicznie zdobyła ogromną popularność. Decyzja o kontynuacji zapadła już wcześniej, a premiera drugiej serii na Amazon Prime została zaplanowana na grudzień tego roku. Trudno się dziwić, że wielu widzów z niecierpliwością odlicza czas do debiutu.

W zestawieniu znalazły się także produkcje, które dopiero startują – ich pierwsze sezony jeszcze nie miały premiery lub właśnie są emitowane. Mimo to już ogłoszono kontynuacje, co sugeruje, że mamy do czynienia z wyjątkowymi tytułami. Twórcy i platformy wierzą w ich sukces na tyle, że zdecydowali się na przedłużenie „w ciemno”.

Zapraszamy do przejrzenia galerii – sprawdźcie, czy wśród wyróżnionych seriali znajdują się Wasi faworyci!

Nowe sezony popularnych seriali

Biały lotos (HBO Max) - 4.sezon Zobacz więcej