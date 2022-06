Amazon Prime Video - nowości na lipiec 2022. Lista tytułów

fot. Amazon Studios

Nowości dla subskrybentów Amazon Prime Video, które trafią na platformę w lipcu 2022 roku. Poniżej przedstawiamy pełną listę tytułów wraz z opisami. Co dokładnie pojawi się w ofercie? Jest interesująco i zachęcamy do sprawdzenia.

Premierą miesiąca jest serial akcji Lista śmierci, w której główną rolę gra Chris Pratt. Tytuł zapowiada się atrakcyjnie. Co poza tym?

Amazon Prime Video - nowości na lipiec 2022

Lista śmierci - serial - premiera 1 lipca

Bohaterem produkcji jest James Reece, członek Navy SEALs , którego pluton wpada w zasadzkę w trakcie tajnej misji. Przeżywa tylko Reece. Żołnierz wraca do domu, do swojej rodziny, ze sprzecznymi wspomnieniami wydarzenia i pytaniami o swoją winę. Jednak gdy na jaw wychodzą nowe dowody, bohater odkrywa, że ​​mroczne siły działają przeciwko niemu, zagrażając nie tylko jego życiu, ale także życiu tych, których kocha.

W obsadzie są również Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, LaMonica Garrett, Stephen Bishop, Sean Gunn, Tyner Rushing, Jared Shaw, Christina Vidal, Nick Chinlund, Matthew Rauch, Warren Kole oraz Alexis Louder.

The Terminal List

James May: Our Man In Italy – premiera 15 lipca

Popularny James May tym razem wybiera się do Włoch, w których przez swoją unikalną perspektywę bada historię, obserwuje krajobrazy i tradycje.

Don’t Make Me Go – premiera 15 lipca

Kiedy samotny ojciec Max odkrywa, że jest śmiertelnie chory, decyduje się spróbować zebrać wszystkie lata miłości i wsparcia, których nie będzie mógł doświadczyć w relacji z nastoletnią córkę i wykorzystać to jeszcze za życia. W głównych rolach John Cho i Mia Isaac.

Paper Girls – premiera 29 lipca

Bohaterkami komiksowego pierwowzoru są cztery młode dziewczyny, które rozwożą gazety o poranku po nocy Halloween w 1988 roku. Nieoczekiwanie trafiają w sam środek konfliktu między frakcjami podróżników w czasie. Tak zostają wysłane w podróż, aby uratować świat. W swojej wędrówce w czasie bohaterki spotykają swoje przyszłe wersje. Będą musiały zdecydować czy odrzucić lub zaakceptować swój los.

Paper Girls

Anything’s Possible – premiera 22 lipca

To historia o dorastaniu, która skupia się na Kelsie, pewnej siebie licealistce, która jest transpłciowa. Kiedy jej kolega Khal zauroczył się w niej, zdobył odwagę by zaprosić ją na randkę. Pomimo dramatu w szkole, do którego to doprowadzi.