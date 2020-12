Amazon Prime Video - nowości na grudzień 2020. Jakie filmy i seriale?

fot. materiały prasowe

Amazon Prime Video przygotował interesujący grudzień 2020. Nowości jest niewiele, bo tylko sześć tytułów, ale wydają się ciekawe i jakościowe.

The Wilds to 10-odcinkowy serial będzie mieć premierę 11 grudnia 2020 roku. Platforma zapowiada również, że pierwszy odcinek będzie całkowicie za darmo dla wszystkich na oficjalnym kanale YouTube Amazon Prime Video. Historia skupia się na nastolatkach, które muszą walczyć o przetrwanie po katastrofie samolotu. Rozbiły się na opuszczonej wyspie. Cała historia ma jeden istotny klucz: dziewczyny nie pojawiły się na tej wyspie przypadkowo.

W obsadzie są Rachel Griffiths, Sophia Ali, Shannon Berry, Jenna Clause, Reign Edwards, Mia Healey, Helena Howard,

Erana James, Sarah Pidgeon, David Sullivan i Troy Winbush.

Interesująco zapowiadają się też dwa filmy oryginalne Amazonu. I'm Your Woman, czyli thriller z Rachel Brosnahan o macierzyństwie, przestępcach, którzy ścigają bohaterkę. Premiera 11 grudnia 2020 roku. Drugim tytułem jest Sylvie’s Love, czyli romans z Tessa Thompson osadzony w latach 50. i z dobrym jazzem w tle.

Poza tym jeszcze mamy 5. sezon The Expanse, czyli najlepszy serial science fiction powraca z nowymi odcinkami. Do tego nowy sezon The Grand Tour z kolejnymi szalonymi eskapadami popularnego tria.