Amazon Prime Video - nowości na lipiec 2024. Sausage Party: Foodtopia i Those About To Die

fot. Amazon Prime Video

Reklama

Lipiec będzie gorący na Amazon Prime Video. Platforma szykuje kilka ciekawych premier. Poza emitowanymi już serialami, jak np. popularne The Boys, pojawią się też w ofercie takie produkcje, jak Space Cadet z Emmą Roberts, czy Those About to Die w reżyserii Rolanda Emmericha, które opowie o igrzyskach w Imperium Rzymskim. Wśród pozostałych premier znajdzie się też After 2 czy Piękna katastrofa 2.

Pełna lista znajduje się poniżej.

Amazon Prime Video - nowości na lipiec 2024 roku

Space Cadet

Tiffany „Rex" Simpson (Emma Roberts) zawsze marzyła o podróży w kosmos, lecz jej życie nie potoczyło się zgodnie z planem. Zdeterminowana, aby odmienić swój los, z pomocą swojej najlepszej przyjaciółki Nadine (Poppy Liu) wchodzi na nową drogę: jej "podkoloryzowana" aplikacja trafia do ambitnego programu szkoleniowego NASA. Dzięki sprytowi, przebojowości i niezłomnej determinacji Rex stara się dotrzeć do ścisłej czołówki. Dyrektorzy programu, Pam (Gabrielle Union) i Logan (Tom Hopper), z pewnością zwrócą na nią uwagę, ale czy ta dziewczyna z Florydy zdoła przejść wymagające szkolenie i polecieć w kosmos, zanim jej sekret wyjdzie na jaw?

Premiera 4 lipca 2024 roku.

Oparty na animowanym filmie fabularnym Sausage Party z 2016 roku, serial Sausage Party: Żarciotopia podąża za Frankiem, Brendą, Barrym i Sammym, którzy próbują zbudować własną jedzeniową społeczność.

Premiera 11 lipca 2024 roku.

Divorce in the Black

Ava (Meagan Good), młoda bankierka, zostaje porzucona przez męża. Kobieta jest załamana i za wszelką cenę próbuje ratować małżeństwo. Los jednak wkracza do gry, ujawniając niegodziwe czyny Dallasa (Cory Hardrict), które zniszczyły ich związek i kiedyś pokrzyżowały drogę Avy do prawdziwej miłości.

Premiera 11 lipca 2024 roku.

Mój przyjaciel szpieg - Wieczne miasto

Kiedy licealny chór Sophie (Chloe Coleman) zostaje wybrany na włoskie tournée, którego punktem kulminacyjnym jest występ dla papieża w Watykanie, JJ (Dave Bautista) postrzega to jako okazję do nawiązania więzi ze swoją nową pasierbicą i zgłasza się na ochotnika do pomocy w opiece nad grupą. Podróżując przez weneckie kanały, słynne mosty Florencji i najbardziej historyczne miejsca Rzymu nie wie jednak, że on i Sophie stali się mimowolnymi pionkami w spisku terrorystycznym, który może doprowadzić do upadku znanego nam świata.

Premiera 18 lipca 2024 roku.

Brzydula Betty, to jeszcze nie koniec

Mijają dwa lata od jej odejścia z Ecomoda, Betty (Ana María Orozco) nadal jest żoną Armando (Jorge Enrique Abello), ale jest na skraju rozwodu, desperacko próbuje zbliżyć się do ich dorastającej córki (Juanita Molina) i zastanawia się, czy jest zadowolona z wybranej przez siebie ścieżki. Roberto, ojciec Armando i założyciel firmy Ecomoda, zmarł, a jego umierającym życzeniem było, aby Betty wróciła do firmy. Betty będzie musiała odbudować swoje relacje z córką, przejąć kontrolę nad Ecomodą jako prezes i zdecydować, czy pogodzić się z Armando, który jest zdeterminowany, aby naprawić ich związek. Betty ponownie spotka się ze złośliwymi plotkarzami Cuartel de las Feas, próżnym i aroganckim Hugo Lombardi (Julián Arango) oraz uwodzicielską poszukiwaczką złota Patricią "La Peliteñida" (Lorna Cepeda), a każdy z nich przez te 20 lat doświadczył własnych przemian i trudności.

Premiera 19 lipca 2024 toku.

Those About To Die

Rzym w 79 r. n.e.: Centrum Imperium Rzymskiego jest najbogatszym miastem na świecie, a do pracy w nim napływają niewolnicy z rozrastającego się cesarstwa. Rzymska populacja - znudzona, niespokojna i coraz bardziej agresywna - jest utrzymywana w ryzach głównie dzięki dwóm rzeczom: darmowemu jedzeniu i spektakularnej rozrywce w postaci wyścigów rydwanów i walk gladiatorów. Those About to Die zagłębia się w świat igrzysk, charakteryzujący się żądzą krwi, chciwością pieniędzy, pogonią za władzą i korupcją. Wyścigi w Circus Maximus są kontrolowane przez cztery korporacje należące do patrycjuszy: frakcję Niebieską, Czerwoną, Białą i Zieloną, a udziały w nich stanowią w Rzymie najcenniejszą wartość. Ponieważ zasmakowana w rozrywce ludność staje się coraz bardziej znużona i żądna krwi, pojawia się potrzeba budowy nowego stadionu do walk gladiatorów - Koloseum. Skala tego przedsięwzięcia, walk gladiatorów i zwierząt jest ogromna - podobnie jak podziemia z kwitnącym biznesem zakładów bukmacherskich. W podziemiach, pod trybunami, pracują i żyją tysiące ludzi - wśród nich tysiące tych, którzy zginą za igrzyska.

Premiera 19 lipca 2024 roku.

Amazon Prime Video - pozostałe nowości na lipiec 2024 roku

After 2 - premiera 3 lipca 2024 roku.

Piękna katastrofa 2 - premiera 26 lipca 2024 roku.