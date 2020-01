Amazon Prime Video za darmo przez 6 miesięcy w Play

Play rozszerza swoją ofertę partnerskich serwisów VoD. Od 23 stycznia 2020 roku nowi klienci oraz abonenci przedłużający umowę otrzymają za darmo 6-miesięczną subskrypcję Amazon Prime Video. Z oferty mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi. W ramach promocji otrzymamy nieograniczony dostęp do szerokiej biblioteki filmów oraz seriali w tym produkcji własnych Amazon Originals.

Dostęp do usługi można odblokować w internetowym sklepie operatora, za pośrednictwem infolinii bądź bezpośrednio w salonie firmowym Play. W trakcie rejestrowania kodu aktywacyjnego klient nie musi podawać danych karty kredytowej, gdyż konto Amazon Prime Video zostanie powiązane z kontem Play. Po upłynięciu okresu promocyjnego klienci będą mogli nadal korzystać z serwisu płacą za niego 25 zł miesięcznie, a opłata abonamentowa zostanie dopisana do rachunku za usługi telekomunikacyjne.

To już trzecia duża platforma VoD, która nawiązała współpracę partnerską z Play. Operator oferuje swoim klientom również ułatwiony dostęp do treści z HBO GO oraz Netflixa. Użytkownicy, którzy zdecydują się skorzystać z promocji, będą mogli uruchomić Amazon Prime Video na trzech urządzeniach jednocześnie i oglądać filmy oraz seriale w rozdzielczości 4K . Abonenci korzystający z serwisu za pośrednictwem Play nie są związani z nim żadną umową czasową i mogą w dowolnym momencie zrezygnować z subskrybowania Amazon Prime Video bez ponoszenia żadnych kosztów.