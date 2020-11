Amazon zdradził datę premiery karty RTX 3060 Ti

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: NVIDIA

NVIDIA nie ujawniła jeszcze wszystkich swoich kart z tali RTX 3000. Korporacja wciąż trzyma w zanadrzu kilka urządzeń, które w najbliższych miesiącach spróbują podbić rynek pecetowego gamingu i udowownić, że to w ray tracingu tkwi przyszłość tej branży. A jedna z najciekawszych kart prawdopodobnie pojawi się na rynku tuż przed premierą długo wyczekiwanego Cyberpunka 2077.

Mowa tu o karcie MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X OC, która pojawiła się w zasobach brytyjskiego Amazona. Z informacji umieszczonych na stronie produktu można wyczytać, że premierę tego modelu zaplanowano na 2 grudnia. Sprzęt odda nam do dyspozycji 8 GB pamięci GDDR6 oraz zegary o taktowaniu 1400 MHz.

Obecnie cena karty nie wyświetla się, ale według serwisu TechSpot miała kosztować 490 funtów, co odpowiada równowartości ok. 550€. Ta kwota zgadza się z kolei z informacjami, do których dotarł portal Tom’s Hardware – ponoć za karty MSI z linii RTX 3060 Ti zapłacimy od 550 do 685 euro. Z kolei firmy takie jak Gigabyte, Inno3D i Zotac będą oferować ją w cenie od 484 do 592 euro.

Warto zauważyć, że to RTX 3060 Ti może okazać się czarnym koniem w wyścigu o dominację na rynku pecetowych kart graficznych. Z benchmarków, które wyciekły do sieci, wynika, że ten model będzie wydajniejszy od wszystkich RTX-ów poprzedniej generacji. Prześcignie nawet topowego RTX-a 2080 Super.