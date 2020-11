Ambulance - Michael Bay szykuje thriller o porwanej karetce. Jake Gyllenhaal negocjuje udział w projekcie

Źródło: materiały prasowe

Michael Bay wyreżyseruje film Ambulance. Jake Gyllenhaal negocjuje główną rolę w projekcie. Scenariusz do filmu napisał Chris Fedak, znany ze swojej pracy przy serialu Syn marnotrawny. Jak podają źródła portalu The Hollywood Reporter podobno Dylan O'Brien i Eiza González są brani pod uwagę do pozostałych ról w produkcji, jednak żadne kontrakty nie zostały jeszcze podpisane. Ponadto żadna umowa dystrybucyjna nie została jeszcze zawarta, ale źródła portalu Deadline podają, że Universal Pictures finalizuje umowę dotyczącą tych praw.

