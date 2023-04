American Born Chinese - zwiastun serialu fantasy. Disney+ o bitwie chińskich bogów

fot. materiały prasowe

American Born Chinese to wysokobudżetowy serial fantasy produkowany dla platformy streamingowej Disney+. Oparty jest on na powieści graficznej pod tym samym tytułem, która czerpie z chińskiej mitologii. Reżyser Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni Destin Daniel Cretton stanął za kamerą produkcji i pełnił rolę producenta wykonawczego. Fani MCU wiedzą więc, że ma on oko do kręcenia dobrze wyglądający scen walk. Showrunnerem i producentem wykonawczym jest Kelvin Yu (Bob’s Burgers).

American Born Chinese - zwiastun

American Born Chinese - o czym jest serial?

Serial opowiada historię Jin Wanga, przeciętnego nastolatka, który zostaje wciągnięty w bitwę chińskich mitologicznych bogów za sprawą nowego zagranicznego ucznia.

W centralną postać wciela się Ben Wang. Ponadto w obsadzie znajdują się zdobywcy tegorocznych Oscarów za film Wszystko wszędzie naraz - Michelle Yeoh i Ke Huy Quan, a w gościnnej roli wystąpi nominowana do statuetki Akademii Filmowej - Stephanie Hsu. W serialu zobaczymy także takich aktorów jak Yeo Yann Yann, Chin Han, Daniel Wu, Jimmy Liu (były mistrz taekwondo) i Sydney Taylor.

American Born Chinese - premiera 24 maja w Disney+. Zaskakujące jest to, że dla odmiany od razu dostępny będzie cały sezon.