American Horror Story - będzie spin-off serialu! Ryan Murphy zdradza pierwsze szczegóły

American Horror Story to popularny serial, który - póki co - ma zamówienie do 13. sezonu. To wciąż mało dla jego twórcy, Ryana Murphy'ego, który chce poszerzyć franczyzę o... spin-off. Jego tytuł to American Horror Stories.

Źródła opisują nowy projekt jako towarzyszącą głównej serii antologię, w której każdy godzinny odcinek jest samodzielną opowieścią o duchach. Murphy poinformował o spin-offie publikując zdjęcie wideokonferencji z obsadą serialu na swoim Instagramie.

Murphy podpisał niedawno umowę z Netfliksem, jednak dotychczas wszystkie sezony AHS tworzone były dla FX. Nie wiemy jeszcze, w ramach jakiej stacji czy platformy będzie produkowana nowa seria (choć TVLine nieoficjalne wskazuje na FX).

W zamieszczonym poście Murphy poinformował, że wspominał wraz ze s ekipą serialową stare czasy; rozmawiali też o tym, kiedy będą filmować następny sezon statku-matki. - To była świetna zabawa i cieszę się, że to zorganizowaliśmy! Tęsknię za wami wszystkimi!

Podobnie jak w przypadku wszystkich hollywoodzkich produkcji, zdjęcia do nadchodzącego 10. sezonu American Horror Story zostały zawieszone, a data powrotu na plan nie jest jeszcze ustalona.