Najlepsze kobiece bohaterki filmowe XXI wieku

Filmowe widowiska przyniosły nam w XXI wieku wiele fantastycznych kobiecych bohaterek. Wobec tego postanowiłem przygotować dla Was mój ranking najlepszych żeńskich postaci jakie pojawiły się w filmach w ciągu ostatnich 20 lat. Pod uwagę brałem produkcje które trafiły do kin w Polsce w latach 2001-2020. Przy układaniu listy brałem pod uwagę między innymi takie kryteria jak wątek postaci w filmie (w jaki sposób był rozwijany), sposób napisania postaci pod względem jej złożoności, jej wpływ na historię oraz samą kreację aktorską.

Postanowiłem również podzielić listę według dwóch wytycznych. Pierwsza to bohaterki, które pojawiły się w serii filmowej, czyli w co najmniej dwóch produkcjach z cyklu lub uniwersum. Druga to pozostałe filmy, w których bohaterka miała zamkniętą, jednorazową historię lub pojawiła się w jednym filmie z serii lub w widowisku z potencjałem na serię, ale z różnych przyczyn póki co doczekaliśmy się tylko jednej części. I najważniejsze: w rankingu były brane pod uwagę główne bohaterki lub jedne z głównych bohaterek, jeśli najważniejszych postaci jest kilka.

Wybór był bardzo ciężki, ponieważ wszystkie te role na liście są świetne, wpisały się mocno w popkulturę i historię kina. Jak zwykle przypominam, to SUBIEKTYWNA lista, wobec tego zachęcam do dawania swoich typów w komentarzach, ale skarg na te nie przyjmuję. Sprawdźcie galerie.

Bohaterki serii:

16. Mystique (seria X-Men)

Bohaterki pojedynczych filmów: