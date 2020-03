Amerykańscy Bogowie - problemy za kulisami. Aktorzy w konflikcie

Za kulisami serialu Amerykańscy Bogowie wciąż nie dzieje się najlepiej. W grudniu 2019 roku informowaliśmy Was, że aktor Orlando Jones (występował w serialu w roli pana Nancy'ego) został zwolniony. Sam aktor ogłosił na Twitterze, że nie pojawi się w nadchodzącym 3. sezonie. Jones tłumaczył powody, jakie wówczas usłyszał od twórców: jego kreacja przekazuje złą wiadomość Afroamerykanom.

W sobotę 29 lutego 2020 roku Jones opublikował w social mediach fragmenty czegoś, co wygląda na prywatną korespondencję z Rickym Whittle (główna rola w serialu) - najpewniej bez jego zgody. W długiej prywatnej wiadomości na Twitterze Whittle wyraża troskę związaną z grudniową informacją o zwolnieniu Jonesa. Whittle napisał: chciałbym porozmawiać o tym, czego tak naprawdę chcesz i o tym, co robisz rodzinie. Używanie karty rasizmu, by spalić domy twoich przyjaciół jest cwane, ale obaj wiemy, że to niekompetencja, a nie rasizm i znaleźliśmy się w krzyżowym ogniu...

Post Jonesa zawiera komentarz do domniemanej prywatnej wymiany wiadomości: Jones twierdzi, że Whittle nie ma pojęcia, co wydarzyło się między nim, firmą produkującą Amerykańskich bogów [Fremantle] i Starz. Nigdy o to nie zapytał, nigdy o to nie dbał. Dodał: jesteś gwiazdą serialu i wiesz o tym WIELE więcej niż ja.

Poniżej publikujemy wiadomości wraz z komentarzami Jonesa. Wygląda na to, że aktor ma pretensje nie tylko do włodarzy stacji, ale i całej ekipy, której zarzuca brak wsparcia, wbrew temu, co twierdzi Whittle.

https://twitter.com/TheOrlandoJones/status/1233873280211324934

Whittle nie odniósł się do tematu bezpośrednio, napisał jedynie:

https://twitter.com/MrRickyWhittle/status/1234259595213910016

Przypominamy, że całym zamieszaniem związanym z wspomnianym zwolnieniem zainteresował się teraz SAG-AFTRA, czyli amerykański związek aktorów. Według informacji portalu Deadline, organizacja zamierza podjąć kroki mające na celu wyjaśnienie całej sytuacji - pojawiły się bowiem doniesienia, że Jonesa zwolniono z uwagi na jego kolor skóry. Jak mówi rzeczniczka organizacji:

Po rozmowach z Gabrielle Union i jej przedstawicielami na temat jej doświadczeń z America's Got Talent oraz po dowiedzeniu się więcej o doświadczeniu Orlando Jonesa w serialu American Gods, SAG-AFTRA rozszerza swoje dochodzenie w sprawie Fremantle Media. Nasze działania związane z egzekwowaniem prawa są traktowane jako poufne, w celu ochrony zaangażowanych w nie osób.

Fremantle również odniosło się do sytuacji:

Z zadowoleniem przyjmujemy to dochodzenie i zamierzamy w pełni współpracować w celu rozwiązania sytuacji. Zarzuty bez wsparcia faktami nie powinny pozostać niewyjaśnione. Poinformowaliśmy już SAG-AFTRA, że jesteśmy gotowi spotkać się, by omówić sprawę.