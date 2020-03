To wiem na pewno - Mark Ruffalo w podwójnej roli w serialu HBO. Zobaczcie zwiastun

To wiem na pewno (I know this much is true) to rodzinna saga przedstawiająca dwie równolegle historie życia identycznych braci bliźniaków (w tej podwójnej roli Mark Ruffalo). W opowieściach tych przeplatać się będą zdrada, poświęcenie i przebaczenie, a wszystko na tle Ameryki XX wieku. Wyprodukowany przez HBO serial oparty jest na niemal dziewięćsetstronicowej powieści Wally'ego Lamba i tak jak ona poruszyć ma wątki poszukiwania własnej tożsamości i poświęcenia okazywanego innym ludziom, jednak przede wszystkim skupić się na zażyłej, ale skomplikowanej relacji braci (jeden z nich cierpi na schizofrenię paranoidalną).

Reżyserem serialu To wiem na pewno jest Derek Cianfrance, znany przede wszystkim za sprawą dwóch produkcji z Ryanem Goslingiem (Blue Valentine i Drugie oblicze). Obsada również zapowiada się imponująco. W serialu obok Marka Ruffalo zobaczymy jeszcze Kathryn Hahn, Melissę Leo, Juliette Lewis, Rosie O'Donnell, Archie Panjabi oraz Imogen Poots.

Zobaczcie wspomniany zwiastun:



To wiem na pewno - premiera serialu już 27 kwietnia 2020 roku na HBO.