Amerykańscy lekarze mogą przepisywać gry na receptę

Źródło: Akili Interactive

Choć powyższy wstęp może brzmieć jak żart, temat jest jak najbardziej poważny. Lekarze przez siedem lat przeprowadzali badania kliniczne na grupie 600 dzieci, aby przekonać się, czy granie w odpowiednio sprofilowane tytuły może złagodzić objawy ADHD u dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Testy zakończyły się sukcesem i dowiodły, że terapia gamingowa u 30% badanych skutecznie wyeliminowała spadki koncentracji.

Eksperymentalna terapia była prowadzono za pośrednictwem tytułu o roboczej nazwie Project EVO. Za tę mobilną produkcję odpowiadają programiści z Akili Interactive i jest to prosta zręcznościówka polegająca na unikaniu przeszkód oraz kolekcjonowaniu przedmiotów. Pełna terapia trwała cztery tygodnie, a w każdym tygodniu przewidziano pięć 25-minutowych sesji. Oto jak gra prezentuje się w pełnej krasie:

Zatwierdzenie przez FDA badań klinicznych przeprowadzonych przez twórców gry otworzyło furtkę do przepisywania tytułu jako pełnoprawnej metody leczenia ADHD. Choć u części badanych zaobserwowano efekty uboczne stosowania takiej niekonwencjonalnej terapii, były one znacznie mniej dokuczliwe niż te, z jakimi muszą mierzyć się dzieci leczone farmakologicznie - ograniczały się głównie do bólów głowy oraz czasowej frustracji.

Opinia FDA to jednak dopiero pierwszy krok na drodze do powszechnego wdrożenia terapii gamingowej i świadczy jedynie o tym, że może okazać się skuteczna w niektórych przypadkach. Studio musi teraz przygotować swoją produkcję do wdrożenia na rynek komercyjny, gdzie będzie funkcjonować pod nazwą EndeavorRX. Firma poinformowała na łamach serwisu The Verge, że otworzono już wstępną rejestrację dla pacjentów zainteresowanych tą metodą leczenia.