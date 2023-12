Amerykański Instytut Filmowy wybrał najlepsze filmy i seriale 2023 roku

fot. materiały prasowe

Jak co roku, Amerykański Instytut Filmowy (AFI) podzielił się swoimi listami najlepszych filmów i seriali. Nie zabrakło Barbenheimera oraz The Last of Us, ale także innych popularnych produkcji ze Stanów Zjednoczonych. Znalazło się również miejsce dla jednego filmu animowanego.

Jak podaje AFI, poniższe produkcje są uznane za "kulturowo i artystycznie reprezentatywne dla najważniejszych osiągnięć sztuki ruchomego obrazu" w 2023 roku. Zobaczcie, które filmy i seriale zasłużyły na te wyróżnienie.

AFI - najlepsze seriale 2023 roku

Misja: Podstawówka

AFI - najlepsze filmy 2023 roku

American Fiction

12 stycznia odbędzie się prywatna ceremonia w Beverly Hills, w czasie której zostaną wręczone trofea dla wyróżnionych.