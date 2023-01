Amy Winehouse obsadzona. Tak wygląda aktorka w roli piosenkarki

fot. materiały prasowe

Back to Black to film biograficzny za który będą odpowiadać Studiocanal, Focus Features i Monumental Pictures. W główną rolę piosenkarki wcieli się Marisa Abela, który najbardziej znana jest z serialu Branża. Za kamerą stoi Sam Taylor-Johnson, która znana jest z takich filmów jak Pięćdziesiąt twarzy Greya oraz John Lennon. Chłopak znikąd.

Amy Winehouse - zdjęcie aktorki w roli

fot. materiały prasowe

Prace na planie ruszą w poniedziałek 16 stycznia 2023 roku w Londynie. Autorem scenariusza jest Matt Greenhalgh, który pracował z reżyserką przy filmie o Johnie Lennonie.

Od śmierci wokalistki w 2011 roku Hollywood wielokrotnie podchodziło do stworzenia biografii. Do tej pory jednak żaden projekt nie dotarł do etapu realizacji. Nawet tak głośny, w którym Noomi Rapace miała zagrać główną rolę. Osoby odpowiedzialne za spuściznę Winehouse w pełni wspierają twórców filmu i dali im wszelkie prawa autorskie.