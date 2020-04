An American Pickle - HBO Max przejmuje prawa do nowej komedii Setha Rogena

HBO Max przejęło prawa do dystrybucji filmu An American Pickle z Sethem Rogenem w podwójnej roli. Przed wybuchem epidemii koronawirusa komedia miała mieć kinową premierę, za którą odpowiadało Sony. Data premiery filmu na platformie nie jest znana. Dla przypomnienia HBO Max startuje w Stanach Zjednoczonych 27 maja.

An American Pickle to adaptacja serii wydawanej w magazynie New Yorker autorstwa Simona Richa, który napisał scenariusz do filmu. Bohaterem komedii jest imigrant pracujący w fabryce ogórków, który przypadkowo został zakonserwowany na 100 lat i budzi się we współczesnym Brooklynie. Dowiaduje się, że jego jedynym żyjącym krewnym jest pewien programista. Bohater próbuje się z nim skontaktować.