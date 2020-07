An American Pickle - zwiastun filmu HBO Max. Seth Rogen w podwójnej roli

Źródło: HBO Max

An American Pickle będzie adaptacją powieści Sell Out autorstwa Simona Richa. Film skupi się na historii Herschela Greenbauma, imigranta, który w pierwszych latach XX wieku wyruszył do Stanów Zjednoczonych w pogoni za słynnym "amerykańskim snem". Pewnego dnia, podczas pracy w fabryce ogórków, wpada do beczki z marynatą, w której przez przypadek zostaje zamknięty. Bohater budzi się po 100 latach w idealnym stanie i odkrywa, że nie zestarzał się nawet o dzień. Dowiaduje się, że obudził się we współczesnym Brooklynie. Szuka swojej rodziny, ale jedynym jego krewnym został Ben Greenbaum, programista, którego Herschel nawet nie jest gotów zrozumieć.

W roli Greenbaumów zobaczymy Setha Rogena. Będzie to podwójna rola. Za kamerą An American Pickle stanął Brandot Trost. W obsadzie są także Sarah Snook i Jorma Taccone. Zobaczcie zwiastun:

https://twitter.com/hbomax/status/1279082473360506881

Zobacz także:

Premiera filmu 6 sierpnia na HBO Max.