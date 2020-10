Anamorficzny ekran wykorzystany do stworzenia trójwymiarowej iluzji Enterprise’a

Źródło: Reddit u/abdouh15

Telewizory 3D okazały się wielką porażką. Nie dość, że efekt głębi nie był tak zadowalający jak podczas seansów w najlepszych salach 3D, to jeszcze do obsługi tych sprzętów konieczne było posiadanie specjalnych okularów. Co prawda trwają obecnie prace and bezokularowymi wyświetlaczami holograficznymi 3D, ale na razie wciąż funkcjonują wyłącznie w formie projektów koncepcyjnych.

Nie oznacza to, że nie dysponujemy technologią, która pozwoli stworzyć wrażenie głębi obrazu bez konieczności korzystania z wyspecjalizowanego układu wizyjnego. Właściciele jednego z domów towarowych w chińskim mieście Chengdu postanowili zamontować na fasadzie ogromny zakrzywiony ekran zdolny do wyświetlania trójwymiarowych treści. I zaprezentowali na nim animację, która powinna przypaść do gustu miłośnikom Star Treka:

Tę niesamowitą iluzję udało się uzyskać poprzez wykorzystanie dwóch ścian budynku w roli jednorodnego wyświetlacza. Jeśli odbiorca ustawi się w odpowiednim miejscu, specjalnie spreparowana animacja będzie wyglądała tak, jakby wyświetlano ją w trójwymiarze. I choć mamy tu do czynienia wyłącznie z iluzją optyczną, działa nie tylko podczas obserwowania ekranu na żywo. Wrażenie głębi da się zrekonstruować także oglądając materiał filmowy z miejsca projekcji.

Jak się okazuje, nie jest to jedyny wyświetlacz tego typu. Podobną instalację zbudowano w Seulu na fasadzie budynku SM Mall przy COEX Square i wiemy o niej znacznie więcej niż o tej z chińskim rodowodem. Seulczycy zbudowali ją w oparciu 31 tysięcy modułów LED od Samsunga, które stworzyły pole projekcyjne o długości 80,1 m oraz szerokości 20,1m: