Andor - jedna z postaci z Łotra 1 nie pojawi się w serialu? Nowe info

fot. materiały prasowe

The Mandalorian okazał się wielkim sukcesem, a Disney pracuje obecnie nad kolejnymi serialami rozgrywającymi się w świecie Gwiezdnych wojen. Jedną z zapowiedzianych produkcji jest Andor Tony'ego Gilroya - seria będąca prequelem filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie, a jego głównym bohaterem będzie grany przez Diego Lunę Cassian Andor. Fani Gwiezdnych wojen liczyli, że w nadchodzącej produkcji pojawi się droid K-2SO, w którego w filmie z 2016 roku wciela się Alan Tudyk. Wygląda jednak na to, że nie będzie nam dane oglądać wspomnianej postaci w nadchodzącym pierwszym sezonie. Oto, co w tej kwestii w ostatnim wywiadzie do powiedzenia miał aktor.

Zdjęcia do 1. sezonu trwają w tym momencie, a mnie tam nie ma. Jeśli jednak powstaną kolejne sezony, historia będzie kontynuowana, zjawię się w niej i ja.

Dalej aktor wyjawił:

Pojawię się w serialu. Jednak opowieść, którą Tony Gilroy opowiada teraz, nie uwzględnia jeszcze K-2SO. Nie mogę zdradzać szczegółów. Powiem tylko, że nie pojawię się w pierwszym sezonie.

Wygląda więc na to, że fani mogą liczyć przynajmniej na dwa sezony serialu Andor. Przypomnijmy, że pierwsza seria ma się składać z 12 odcinków.