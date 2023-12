Andre Braugher - przyczyna śmierci. Gwiazdor Brooklyn 9-9 ciężko chorował

fot. materiały prasowe

11 grudnia zmarł 61-letni Andre Braugher, znany ze swojej komediowej roli w Brooklyn 9-9. Jego publicystka, Jennifer Allen, potwierdziła przyczynę jego śmierci. Aktor zmarł po krótkiej walce z rakiem płuc. Jak podaje New York Times, Braugher rzucił palenie "lata temu".

Andre Braugher - kariera

Jego pierwszym filmem jest Chwała - klasyk z 1989 roku. Zagrał w nim obok Denzela Washingtona oraz Matthew Brodericka. Został jednak szczególnie doceniony za role w serialach komediowych. Rozbawiał widzów nie tylko w Brooklyn 9-9, ale także Man of a Certain Age. Mogliśmy również zobaczyć tego aktora w Wydziale zabójstw Baltimore. Za ten występ otrzymał nagrodę Emmy w 1998 roku.

Jego ostatnią rolą był finałowy sezon Sprawy idealnej. Miał wystąpić w The Residence, nowym tytule Netfliksa. Nie dokończył zdjęć - przed jego śmiercią nakręcono zaledwie połowę serialu. Wciąż nie wiadomo, co wydarzy się z postacią Braughera.

Występował też w takich serialach jak Złodziej, Andromeda znaczy śmierć, Miasteczko Salem, Hack, Gideon's Crossing (nominacja do Emmy i Złotego Globu za najlepszą rolę), Last Resort oraz Murder in Mississippi.