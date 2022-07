Andrew Garfield zagra... miliardera. Reżyseruje twórca Deadpoola 2. O czym opowiada serial?

Źródło: Sony/Columbia Pictures

Entertainment Weekly donosi, że Andrew Garfield zagra miliardera Richarda Bransona w nowej serii limitowanej Hot Air. Aktor jest najbardziej znany jako Pajączek z Niesamowitego Spider-Mana, a w 2021 roku zdobył nominację do Oscara dzięki roli w filmie Tick, Tick... Boom! - i wygląda na to, że przyszedł czas na nowe wyzwania.

Serial będzie składał się z 6 części. Na fotelu reżyserskim zasiądzie David Leitch, znany z takich tytułów jak Atomic Blonde, Deadpool 2 i Hobbs & Shaw. Filmowiec odpowiada też za nadchodzący film z Bradem Pittem, zatytułowany Bullet Train.

Produkcja pokaże, jak Richard Branson poradził sobie ze wzrostem popularności linii lotniczych, a także wynikającymi z tego problemami. Serial zostanie oparty na książce dziennikarza śledczego Martyna Gregory'ego, zatytułowanej Dirty Tricks, która była kroniką ogromnego skandalu na początku lat dziewięćdziesiątych. British Airway próbowało wtedy zniszczyć linie lotnicze Richarda Bransona. Ich kampania polegała na włamywaniu się do komputerów konkurenta, by podszywać się pod ich pracowników w celu uzyskania informacji na ich temat. Czasem nawet docierali w ten sposób do pasażerów, by przekonać ich do wybrania innej marki. Skończyło się to sprawą sądową.

Andrew Garfield w 2022 roku pojawił się także w serialu Under the Banner of Heaven.

