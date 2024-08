fot. Prime Video

Premiera 2. sezonu serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy już coraz bliżej, bo odbędzie się 29 sierpnia 2024 roku. Wówczas dostępne do obejrzenia będą pierwsze trzy odcinki. Fabuła drugiego sezonu ma skupiać się na postaci Saurona, którym okazał się być Halbrand, w którego wciela się Charlie Vickers. Tym razem przybierze on postać Annatara, który to będzie manipulować elfim kowalem, Celebrimborem.

Charlie Vickers opowiedział o zmianie podejścia do grania tej postaci:

Wewnętrzny świat obu tych postaci jest taki sam. Różni się sposób, w jaki go pokazują innym. Obaj poszukują tego samego. Halbrand pod koniec 1. sezonu doznał olśnienia, które zainspirowało go do stworzenia Annatara. Wszystko czym jest Annatar, zostało skonstruowane dla Celebrimbora. Musiałem stworzyć nowy sposób poruszania, wypowiadania się, co dla aktora jest bardzo fajne i wynagradzające. To był wolny proces, podczas którego zmieniliśmy parę rzeczy, ale było to bardzo, ale to bardzo wynagradzające doświadczenie.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy: sezon 2

Morfydd Clark o Galadrieli i jej nowym pierścieniu

Ciekawy wątek czeka też na Galadrielę, w którą wciela się Morfydd Clark. Ta postać otrzyma jeden z elfich pierścieni władzy, Nenyę. Galadriela jako jedyna z ich dzierżycieli nie utraciła swojego pierścienia. Ten jej zawsze towarzyszył i nie zmienił właścicielki.

Przydarzy jej się coś, co odmieni jej życie. W swoje ręce dostanie Nenyę. Patrzenie, jak magia wchodzi do gry było bardzo ekscytujące. Pierścienie to ten nowy rodzaj połączenia sztuki, nauki i magii. Nikt w Śródziemiu nie zna ich potęgi. One same też nie zdradzą swojej mocy tak łatwo. Są bardzo rozbudowane. To istoty same w sobie, ale nie zdradzają tego przedwcześnie. To nie jest tak, że założysz pierścień i: "O, czyli jest w stanie zrobić to i to." To podróż i magia, która nieustannie się zmienia, a wraz z nią całe Śródziemie. Mrok w związku z powrotem Saurona wpływa na wszystko w Śródziemiu, a pierścienie są jego częścią.