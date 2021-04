Annie Awards 2021 - Co w duszy gra zdominowało rozdanie nagród

Pixar

Co w duszy gra i Sekret wilczej gromady są wielkimi zwycięzcami 48. edycji nagród Annie. Podczas wirtualnej ceremonii przyznano nagrody najlepszym animacjom przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Twórców Filmu Animowanego.

Najwięcej statuetek przygarnął film Pixara i Disneya Co w duszy gra (7 nagród). Licznie doceniono też produkcję Sekret wilczej gromady (5 statuetek). Co ciekawe, konkurenci tych animacji w walce o Oscara: Naprzód, Baranek Shaun Film. Farmageddon i Wyprawa na Księżyc - wszyscy wrócili do domu z pustymi rękami.

Annie Awards 2021 - zwycięzcy

NAJLEPSZA ANIMACJA - Co w duszy gra

NAJLEPSZA ANIMACJA NIEZALEŻNA - Sekret wilczej gromady

SPECJALNA PRODUKCJA ANIMOWANA - The Snail and the Whale

NAJLEPSZA ANIMACJA KRÓTKOMETRAŻOWA - Souvenir Souvenir

TELEWIZYJNA ANIMACJA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM - The Adventures of Paddington (odc. Paddington Digs a Tunnel to Peru)

TELEWIZYJNA ANIMACJA DLA DZIECI - Hilda (odc. The Deerfox)

REŻYSERIA PEŁNOMETRAŻOWEGO FILMU ANIMOWANEGO - Tomm Moore, Ross Stewart (Sekret wilczej gromady)

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE W PRODUKCJI TELEWIZYJNEJ - Park Jurajski: Obóz Kredowy (odc. Welcome to Jurassic World)

ANIMACJA TELEWIZYJNA - Primal (odc. Coven Of The Damned)

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE W FILMIE ANIMOWANYM - Co w duszy gra

NAJLEPSZA ANIMACJA POSTACI - Co w duszy gra

NAJLEPSZA ANIMACJA POSTACI W PRODUKCJI AKTORSKIEJ - The Mandalorian

NAJLEPSZA MUZYKA W FILMIE ANIMOWANYM - Co w duszy gra

NAJLEPSZY SCENORYS W FILMIE ANIMOWANYM - Co w duszy gra

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA W FILMIE ANIMOWANYM - Sekret wilczej gromady

NAJLEPSZY SCENARIUSZ W FILMIE ANIMOWANYM - Co w duszy gra

NAJLEPSZY MONTAŻ W FILMIE ANIMOWANYM - Co w duszy gra

NAJLEPSZA GRA GŁOSEM W FILMIE ANIMOWANYM - Eva Whittaker (Sekret wilczej gromady)

NAJLEPSZY PROJEKT POSTACI - Sekret wilczej gromady

