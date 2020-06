Ansel Elgort oskarżony o wykorzystanie seksualne nieletniej

Ansel Elgort jest jednym z bardziej rozchwytywanych aktorów młodego pokolenia. Widzowie mogli oglądać go między innymi w filmach Gwiazd naszych wina i Baby Driver. Jest także gwiazdą musicalu Stevena Spielberga pt. West Side Story. Teraz został oskarżony o wykorzystanie seksualne nieletniej dziewczyny. W momencie zdarzenia kobieta miała mieć podobno 17 lat, zaś aktor 20.

Użytkowniczka na Twitterze o imieniu Gabby, opublikowała w piątek rano szczegółowe informacje na temat jej relacji z aktorem. W ramach dowodu pokazała korespondencję z Elgortem oraz ich wspólne zdjęcie. Początek znajomości miał miejsce w mediach społecznościowych, a potem nastąpiło pierwsze spotkanie. Wtedy też miało dojść do stosunku seksualnego.

Dziewczyna na swoich portalach społecznościowych napisała:

To był mój pierwszy raz, szlochałam z bólu i nie chciałam tego robić, jedyne słowa z jego ust, brzmiały: Musimy cię wtajemniczyć. W tym momencie byłam tam tylko ciałem.

Kobieta dodaje również, że aktor zmusił ją do takiego postrzegania stosunku. Elgort miał namawiać ją także do odbycia trójkąta z jedną z jej koleżanek. Nie chciała też nikomu mówić o tym zdarzeniu, ponieważ zabronił jej tego aktor, mając świadomość, że może do zniszczyć jego karierę.

Przez kilka miesięcy zastanawiałam się, co zrobiłam nie tak, dlaczego czuję się wykorzystana. Po latach mam PTSD, ataki paniki i chodzę na terapię. Chcę wyzdrowieć - dodaje kobieta.

Na razie brak komentarza ze strony aktora oraz wytwórni kolejnych filmów z jego udziałem. Nie wiadomo na razie, jak dalej potoczy się sprawa.

