Ant-Man 3 - rola Billa Murraya może być większa niż oczekiwano. Jest dowód

Odkryto tekturową reklamę z kina, która zapowiada film Ant-Man i Osa: Kwantomania. Na niej też po raz pierwszy widzimy oficjalną listę głównej obsady, w której wymieniono siedem nazwisk.

Ant-Man 3 - obsada

Wymienieni zostali: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors, Kathryn Newton, Bill Murray, Michelle Pfieffer oraz Michael Douglas.

Zaskoczeniem jest obecność w tej grupie Billa Murraya, bo większość przewidywała jednak niewielką rolę dla popularnego aktora. To oznacza jednak, że ma sporo czasu ekranowego, bo w innym wypadku nie zostałby wymieniony na liście głównej obsady.

Co prawda, widzieliśmy go w zwiastunie, ale oficjalnie nie wiadomo, kogo gra. Według plotek mówi się, że wciela się w postać Krylara z komiksów Marvela. Nie jest on znaną postacią, bo w komiksach pojawił się zaledwie raz.

Ant-Man 3 - zdjęcia i plakat

Ant-Man i Osa: Kwantumania

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - premiera filmu na świecie 17 lutego 2023 roku.