Ant-Man 3 - Jonathan Majors odpowiada na krytykę, a scenarzysta broni zakończenia

foto. materiały prasowe

Ant-Man i Osa: Kwantomania jest jednym ze słabiej ocenianych projektów Kinowego Uniwersum Marvela. Krytykowane są już nie tylko efekty CGI, ale też często scenariusz i wiele innych czynników, które punktowaliśmy niedawno na naszych łamach. Dostało się też postaci Kanga, który zdaniem części widzów jest zbyt poważny i nie pasuje do konwencji filmu, jak również zauważono, że jego motywacje są zbyt abstrakcyjne.

Jonathan Majors postanowił odpowiedzieć w wywiadzie dla The Wrap na krytyczne słowa wskazując, że szanuje fanów MCU i fanów komiksów, więc nie postrzega tego jako presję z ich strony, ale jako wsparcie.

Szanuję też Stana Lee i jego wizję, dziękuję mu, jestem zaszczycony, że mogę być tego częścią. Chwała też Kevinowi Feige, za wszystko co zrobili, sztukę, którą stworzyli. Chodzi więc o to, żeby zmienić pogląd na to i widzieć w tym nie presję, ale wsparcie.

Następnie dodał, że hejterzy zawsze będą się pojawiać, nawet jeśli coś się zrobi dobrze, więc dalej skupia się na tym, by z szacunkiem i otwartym sercem podchodzić do swojej pracy.

Na zarzuty o zakończenie filmu odpowiedział też scenarzysta produkcji, Jeff Loveness. Zdaniem części fanów, końcówka widowiska powinna być mocniejsza, może ktoś powinien zginąć lub chociaż utknąć w Wymiarze Kwantowym. Scenarzysta zwraca jednak uwagę, że to już było.

W pewnym sensie kocham zakończenie, które ostatecznie mamy. Słyszę, co ludzie mówią, ale czuję, że jeśli po prostu ponownie uwięzisz Ant-Mana w Wymiarze Kwantowym, to jest to dokładnie to samo, co stało się na końcu drugiego filmu, a wyjście z niego jest dokładnie tym, co dzieje się w Endgame.

Ant-Man i Osa: Kwantomania - Corey Stoll o wyglądzie MODOKA

Corey Stoll w pierwszym Ant-Manie z 2015 roku wcielił się w Daniela Crossa, znanego też jako Yellowjacket. Poległ w walce z tytułowym bohaterem i został uwięziony w Wymiarze Kwantowym. To przy okazji doprowadziło do zdeformowania jego ciała, czemu zawdzięczamy jego mocno komiksowy i absurdalny wygląd w Kwantomanii. Jak podobało się to aktorowi?

Śmiałem się histerycznie, ale jest to również głęboko niepokojące. Jeśli kiedykolwiek będziesz miał okazję zobaczyć swoją twarz wypaczoną i umieszczoną wewnątrz małego rakietowego wózka inwalidzkiego, będziesz wiedział, co czuję.

Aktor dodał też, że niesamowicie podoba mu się ostatnia scena z poświęceniem MODOKA. Twierdzi, że jest to niezwykle szekspirowskie, a MODOKa można postawić obok Hamleta. Od zewnątrz jest to może zabawne, ale w środku niezwykle prawdziwe.

Fot. Marvel

Ant-Man i Osa: Kwantomania - czy Marvel może się bać wyników w box office?

Mamy też wypowiedzi dwóch analityków, którzy twierdzą, że Marvel Studios nie ma na razie powodów do zmartwień związanych z katastrofą finansową ich nowego filmu. Paul Dergarabedian, starszy analityk Comscore stwierdził, że otwarcie było naprawdę udane i przebiło dwie poprzednie części Ant-Mana, co też wpłynęło na pewno na spadek w drugim tygodniu. Film widocznie nie zachwycił widzów na tyle, by polecili go komuś lub zdecydowali wybrać się drugi raz. Zdecydowali się jedank tłumnie odwiedzić kina w premierowy weekend, co samo w sobie jest powodem do zadowolenia.

Inny analityk z Exhibitor Relations, Jeff Bock wskazuje na podobne aspekty, jak również stwierdza, że na razie jest zbyt szybko, by na tej podstawie ferować wyroki.

Ant-Man i Osa: Kwantomania - zdjęcia i plakaty

Ant-Man i Osa: Kwantomania - plakat