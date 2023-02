Ant-Man 3 - opinie w sieci. Dziwaczny start 5. fazy - MCU wraca do formy?

fot. materiały prasowe

Za nami uroczysta premiera filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania, którą relacjonowało wielu amerykańskich dziennikarzy. Dzięki temu mogli obejrzeć widowisko i wydać na Twitterze pierwsze opinie. Czy MCU wraca do formy? Wygląda na to, że tak.

Ant-Man 3 - opinie

Wszyscy są zgodni, że Jonathan Majors tworzy kapitalnego złoczyńcę w osobie Kanga Zdobywcy. Jest to kreacja fantastyczna, ważna i wznosi cały film na o wiele wyższy poziom. To też jest dowód na to, jak Marvel Studios trafia z castingami i że Kang to godny następca Thanosa w roli głównego antagonisty uniwersum. Majors jest charyzmatyczny i za każdym razem, gdy pojawia się na ekranie, widz ogląda go w totalnym skupieniu. Jedynym, który uważa inaczej jest Scott Mendelson z The Wrap. Twierdzi on, że ta wersja Kanga jest nudna i mniej ciekawa niż ta z Lokiego.

Czytamy, że twórcom udało się stworzyć coś przedziwnego dzięki osadzeniu historii w Wymiarze Kwantowym. Padają argumenty, że przez to też jest to jedna z najdziwniejszych produkcji MCU pod kątem wizualnym. Chwalą ten aspekt, bo wizualnie film prezentuje się dobrze, co jest pozytywne po tym, jak Thor: miłość i grom był krytykowany za fatalne efekty specjalne. Pod wieloma względami ten film przypomniał wielu, że MCU może być zdumiewające, ciekawe i dziwaczne. Tym dziennikarzom brakowało tego w 4. fazie uniwersum. Chwalą też scenariusz Jeffa Lovenessa, co jest wyjątkiem, bo ten aspekt nigdy nie jest wyróżniany w opiniach. Niektórzy w klimacie produkcji dostrzegli trochę Star Wars wymieszanego z MCU.

Padają argumenty, że jest to film zaledwie solidny, bo twórcy wykazali się przesadną wręcz ambicją, aby działało to jako samodzielny film o Ant-Manie, jak i kluczowa dla rozwoju MCU historia. Krytykują, że po prostu za dużo tutaj się dzieje pod kątem fabularnym. Coś tutaj nie zadziałało dla lepszego efektu. Pada krytyka dość frustrująco skonstruowanego pierwszego aktu fabuły. Gdy już Ant-Man 3 się rozkręca, kończy się w chwili, gdy ta historia tak naprawdę powinna zacząć się i złapać wiatr w żagle. To też więc jest krytykowane. Stawka opowieść jest klarowna i dość poważna (aczkolwiek padła krytyka, że motywacje Kanga są zbyt abstrakcyjne), ale emocjonalny wydźwięk opowieści nie trafia w punkt tak, jak powinien. Winą obarczają przepełnienie opowieści zbyt dużą liczbą wątków.

Kathryn Newton w swoim debiucie jako Cassie Lang zbiera dużo ciepłych słów. Pozytywy padają też o Michelle Pfeiffer. Dobrze ma działać relację Cassie ze Scottem, która w odpowiednim momencie znakomicie napędza historię.

Na koniec wszyscy potwierdzają zapowiedzi: wydarzenia z Ant-Mana 3 mają WIELKI wpływ na to, jak MCU dalej będzie wyglądać i jak będzie kształtowana historia. Potwierdzają też, że sceny po napisach są ważne dla uniwersum, tak jak pisaliśmy w newsie o wycieku ich opisów.

Ant-Man 3 - kulisy

Do sieci trafiło wideo z nowymi scenami.

Ant-Man 3 - fragment

Scott poznaje Kanga Zdobywcę.

Spot:

Bohaterowie Marvela, którzy mogą pojawić się w Avengers 6

By pokonać Kanga Zdobywcę, trzeba będzie armii superbohaterów. Niektórzy z tej listy mogą się pojawić!