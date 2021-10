Ant-Man 3 - zdjęcie z planu przedstawia nowe logo filmu

fot. Marvel

Ant-Man and the Wasp: Quantumania to kolejna część przygód tytułowych bohaterów Kinowego Uniwersum Marvela. Do sieci trafiło zdjęcie z planu produkcji w Londynie, które przedstawia alternatywne logo widowiska. Możecie je obejrzeć poniżej.

Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że ważną częścią historii będzie Wymiar Kwantowy, który przyczynił się do odzyskania połowy populacji wszechświata w filmie Avengers: Koniec gry. Ponadto na ekranie zobaczymy głównego złoczyńcę kolejnych faz MCU, czyli Kanga Zdobywcę, jednak nie wiadomo czy będzie on jedynym antagonistą produkcji.

https://twitter.com/AntManNews/status/1452430526967582730

W obsadzie produkcji zobaczymy Paula Rudda jako Ant-Mana, Evangeline Lilly jako Osę, Michaela Douglasa jako Hanka Pyma, Michelle Pfeiffer jako Janet van Dyne, Kathryn Newton jako Cassie Lang i Jonathana Majorsa jako Kanga Zdobywcę. Obraz reżyseruje Peyton Reed na podstawie scenariusza Jeffa Lovenessa.

Ant-Man 3 - premiera filmu w USA 28 lipca 2023 roku.