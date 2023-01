Ant-Man - dlaczego Edgar Wright zrezygnował z wyreżyserowania filmu? Scenarzysta o powodach odejścia

Zade Rosenthal - © 2015 - Marvel/Disney

Reżyser Edgar Wright znany z produkcji takich jak Wysyp żywych trupów, Baby Driver czy Ostatniej nocy w Soho był przez lata związany z pierwszą częścią filmu Ant-Man (2015). W 2006 roku Marvel Studios zatrudnił go do wyreżyserowania projektu oraz napisania scenariusza wraz z Joe Cornishem. Obaj już wcześniej wyrażali chęć zajęcia się przygodami tego superbohatera.

W tamtym okresie Ant-Man miał być osobnym filmem, niezwiązany z MCU, które jeszcze nie powstało. Joe Cornish w rozmowie z The Playlist chcąc wyjaśnić, dlaczego Wright zrezygnował z tego projektu, nad którym pracowali tyle lat, wrócił myślami do czasu, gdy do kin wszedł Hulk (2003), a Jon Favreau jeszcze nie zaczął pracować nad Iron Manem. Powiedział, że wtedy kino superbohaterskie było prymitywnym gatunkiem i nie było postrzegane, jako fajna rzecz do nakręcenia.

Pracowaliśmy z przerwami nad [Ant-Manem] przez około osiem lat. W tym czasie krajobraz i technologia zmieniły się całkowicie. Widzowie pokochali filmy o superbohaterach. Wszystkie rzeczy, które ludzie uwielbiali w latach 50., 60., 70. i 80. w komiksach zostały nagle przeniesione na ekran w naprawdę bezpośredni sposób, który nigdy wcześniej nie miał miejsca.

fot. TriStar Pictures // Edgar Wright (po lewej) na planie filmu Baby Driver

W 2014 roku prace nad Ant-Manem były na zaawansowanym etapie. Ostatecznie reżyser zrezygnował z projektu ze względu na różnice w wizji tego filmu z Marvel Studios. Wytwórnia wybrała na jego miejsce Peytona Reeda. Joe Cornish tak to skomentował:

To wyprzedziło nas w tym sensie, że Marvel niekoniecznie chciał autorskiego filmu, który Edgar i ja chcieliśmy zrobić, ponieważ w tym momencie mieli w rękach tego potwora. Mieli to uniwersum, w którym filmy musiały się ze sobą łączyć. Edgar jest autorem. Edgar Wright kręci filmy Edgara Wrighta. Ostatecznie chyba dlatego tak się stało.

Scenariusz stworzony przez Wrighta i Cornisha został zmieniony przez Adama McKaya i Paula Rudda. Obaj twórcy nie żywią urazy do decyzji Marvel Studios. Ponadto Cornish dodał, że wiele z tego co wspólnie napisali z Wrightem pozostało w scenariuszu.

Czujemy się również związani z tą obsadą, ponieważ obsadził ją Edgar. Zarysy nadal tam są.

Odejście Wrighta tak zszokowało Evangeline Lilly (Hope) i Paula Rudda, który wcielał się w tytułowego bohatera, że brali pod uwagę wycofanie się z filmu. Ostatecznie Ant-Man odniósł spory sukces. Powstała kolejna produkcja - Ant-Man i Osa, a 17 lutego 2023 roku będzie mieć premiera trzecia część przygód tego superbohatera zatytułowana Ant-Man i Osa: Kwantomania. Ma zapoczątkować 5. fazę MCU.

