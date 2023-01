Ant-Man i Osa: Kwantomania - pierwsze prognozy box office. Ile film zarobi?

fot. materiały prasowe

Ant-Man i Osa: Kwantomania wchodzi na ekrany 17 lutego 2023 roku. Dzięki portalowi Box Office Pro mamy pierwsze, dość wstępne prognozy box office dla tego widowisko. Wiemy więc, jakie na ten moment jest zainteresowanie na terenie Ameryki Północnej.

Ant-Man 3 - prognozy box office

Według wstępnych prognoz otwarcie filmu w Ameryce Północnej zamknie się w granicy od 96 mln dolarów do 131 mln dolarów. Ostateczny wynik na tym rynku miałby oscylować pomiędzy 249 mln dolarów, a 347 mln dolarów, więc przyzwoicie. Prognozy są oczywiście o wiele lepsze, niż to, co osiągnęły poprzednie części. Ant-Man miał otwarcie na poziomie 57,2 mln dolarów, a Ant-Man i Osa już 75,8 mln dolarów.

Wiele będzie zależeć od dalszych kroków promocyjnych oraz recenzji. Finałowy okres przed premierą znaczącą wpływa na wyniki box office. Pamiętajmy, że wstępne prognozy są tylko poglądowe, bo wiele się jeszcze może zmienić. Także w ogólnym rozrachunku, w którym ważnym czynnikiem będzie odbiór widzów, nie tylko dziennikarzy piszących recenzję widowiska.

Do swoich ról powrócili Paul Rudd jako Scott Lang, Evangeline Lilly jako Hope Van Dyne, Michael Douglas jako Hank Pym, Michelle Pfeiffer jako Janet Van Dyne i Randall Park jako Jimmy Woo. W roli Cassie zobaczymy Kathryn Newton, która zastąpiła Emmę Fuhrmann (Avengers: Koniec gry). Do obsady dołączyli Jonathan Majors jako Kang, Bill Murray (Lord Krylar) i William Jackson Harper (Quaz).

Zobacz także: Plotka Spoilery

Ant-Man i Osa: Kwantomania - analiza finałowego zwiastuna