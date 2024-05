Anya Taylor-Joy przygotowała się do Furiosy bez pomocy Charlize Theron. Jak protagonistka traci rękę?

fot. materiały prasowe

Entertainment Weekly opublikował wywiad z Anyą Taylor-Joy, Chrisem Hemsworthem oraz George'm Millerem na temat nadchodzącej Furiosy, czyli nowego prequela sagi Mad Max. Film przedstawia historię tytułowej bohaterki, którą zdążyliśmy poznać w Na drodze gniewu. Jednak sama Taylor-Joy przyznaje, że przygotowując się do roli, nie rozmawiała ze swoją poprzedniczką. Chciała opowiedzieć historię, która została przedstawiona w tym konkretnym scenariuszu, bez nawiązywania do filmu z 2015 roku. Aktorka zagadała do Charlize Theron dopiero po zakończeniu zdjęć.

- Musisz iść własną drogą. Ale gdy tylko skończyliśmy, skontaktowałam się z nią, ponieważ jestem jej wielką fanką - nie tylko jej jako aktorki, ale także jako osoby. Jest tak cudowna i fajna, jak tylko można sobie wyobrazić. To naprawdę wspierająca osoba i z klasą, co bardzo doceniam.

Furiosa - jak bohaterka straci rękę?

Ci, którzy oglądali Na drodze gniewu, dobrze wiedzą, że Furiosa ogoliła włosy i straciła rękę. Mówiąc o swojej roli, Taylor-Joy wspomniała o tym momencie.

- To były ważne kroki, które musieliśmy podjąć, jeśli chcieliśmy nakreślić drogę, która doprowadziła do tego, jak mała dziewczynka stała się znaną i uwielbianą przez nas postacią. To, co niesamowite w tej bohaterce, to fakt, że ona po prostu nie chce umrzeć - naprawdę, ona tego odmawia. Miało dla mnie sens, że straciła rękę w pogoni za czymś, co uważała za większe od siebie.

Data premiery filmu została zaplanowana na 24 maja 2024 roku.