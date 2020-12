Anya Taylor-Joy i Clive Owen zagrają w nowych projektach twórcy serialu Gambit królowej

fot. materiały prasowe

Scott Frank, czyli twórca hitowego serialu Netflixa Gambit królowej i scenarzysta Logan: Wolverine, będzie w najbliższym czasie bardzo zapracowany. Najpierw w planach ma pracę nad adaptacją książki science fiction pt. Wróbel autorstwa Mary Doria Russell. W projekt zaangażowany jest też Johan Renck, reżyser serialu Czarnobyl.

Frank pracuje również nad serialem zatytułowanym Sam Spade, który ma opowiadać o późniejszych losach tego detektywa znanego z powieści Sokół maltański. W tytułową rolę ma się wcielić Clive Owen. Twórca obecnie pisze scenariusz do pilota tego sześcioodcinkowego serialu przy współpracy z Tomem Fontaną (Więzienie Oz).

fot. materiały prasowe - Clive Owen

Filmowiec zrealizuje również kolejny projekt z Anyą Taylor-Joy, z którą współpracował już przy produkcji Gambit królowej. Aktorka wystąpi w adaptacji powieści Śmiech w ciemnościach autorstwa Vladimira Nabokova, nad którą pracuje Frank. Twórca chce stworzyć film noir, który określa jako "film w filmie".

Aktorkę w 2020 roku mogliśmy obejrzeć w filmach Nowi mutanci i Emma. W przyszłym roku zobaczymy ją w thrillerze Last Night in Soho. Obecnie zajmuje się pracą na planie filmu The Northman.