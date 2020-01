Apex Legends na lotniskowym wyświetlaczu

Istnieje wiele sposobów na zabicie czasu na lotnisku. Można sięgnąć po książkę, po raz kolejny obejrzeć Przyjaciół na Netfliksie, odpalić Fortnite’a na telefonie, albo… podpiąć konsolę do lotniskowego telewizora i zagrać w jakąś wieloosobową grę klasy AAA. Na taki dość oryginalny pomysł wpadł jeden z podróżnych z Portu lotniczego Portland. Znudzony gracz postanowił wpiąć PlayStation 4 do monitora wyświetlającego mapę obiektu i w trakcie oczekiwania na lot rozegrać partyjkę w Apex Legends.

Tę nietypową sytuację udało się uchwycić w obiektywie innemu podróżnemu, który w tym czasie znajdował się na lotnisku. Stefan Dietz, autor zdjęcia, które rozeszło się po sieci w błyskawicznym tempie, poinformował, że anonimowy mężczyzna w pełni zaangażował się w rozgrywkę i rozmawiał z innymi graczami za pośrednictwem zestawu słuchawkowego:

Gamingowa sielanka nie trwała długo. Na miejscu szybko zjawiła się ochrona, która poprosiła, aby niesforny podróżny odpiął konsolę. Próby przekonania pracowników lotniska, aby umożliwili zakończenie bieżącej partii, spełzły na niczym. Gracz musiał natychmiast odłączyć sprzęt i przerwać rozgrywkę.

Pracownicy lotniska postanowili publicznie odnieść się do tego nietypowego wydarzenia. Kama Simonds z Portu lotniczego Portland poinformowała, że podróżni mogą bez ograniczeń korzystać z powszechnie dostępnych gniazdek, ale nie powinni wpinać się do żadnych innych sprzętów elektronicznych wykorzystywanych na lotnisku do obsługi ruchu pasażerskiego.