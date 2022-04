W App Store nieoficjalnie pojawiła się aplikacja ułatwiająca przesiadkę na Androida

Źródło: Pixabay

Google po cichu uruchomiło aplikację „Switch to Android” w App Store na wielu światowych rynkach, w tym w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z oczekiwaniami aplikacja ma ułatwić przejście między platformami mobilnymi pomagając użytkownikom przenieść kontakty, kalendarz, zdjęcia i wideo do nowego telefonu z Androidem.

Aplikacja instruuje również użytkowników, jak wyłączyć usługę iMessage firmy Apple, aby otrzymywać wiadomości tekstowe na nowym urządzeniu, a także umożliwia im połączenie z usługą iCloud w celu przeniesienia biblioteki zdjęć i filmów do systemu Android.

Na stronie Google Przejdź na Androida nie ma jeszcze informacji, że nowa aplikacja na iOS jest już dostępna, a firma nie ogłosiła oficjalnie jej uruchomienia. Aplikacja nie pojawia się też na stronie deweloperskiej Google w App Store ani w wynikach wyszukiwania w App Store. Można ją znaleźć tylko po kliknięciu bezpośredniego linku:

https://apps.apple.com/pl/app/id1581816143

Niestety, nowa aplikacja Google „Switch to Android” na iOS nie pomaga w migracji aplikacji użytkownika. Wynika to prawdopodobnie z systemowych ograniczeń dla aplikacji innych firm, które nie mają dostępu do pewnych danych na urządzeniu użytkownika. Aplikacje nie mogą skanować iPhone'a użytkownika w celu uzyskania listy wszystkich innych aplikacji na nim zainstalowanych.

Aplikacja Google'a pojawia się wiele lat po analogicznej aplikacji Apple'a pomagającej użytkownikom Androida przesiąść się na iPhone'a. We wrześniu 2015 roku firma Apple uruchomiła aplikację „Move to iOS” dla użytkowników Androida i była to ich pierwsza apka dostępna w Google Play (oprócz aplikacji firmy Beats).