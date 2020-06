Apple TV obsłuży YouTube’a w 4K

Źródło: Apple

Mogłoby się wydawać, że w 2020 roku większość topowych sprzętów telewizyjnych bez problemu poradzi sobie z odpaleniem filmów UHD i tylko niszowe, budżetowe gadżety będą miały z tym problem. Niestety, do tego niechlubnego grona zalicza się także przystawka telewizyjna Apple TV 4K – mimo wiele obiecującej nazwy sprzęt w dotychczasowej odsłonie nie pozwala oglądać filmów z YouTube’a w 4K.

Na szczęście ta niekomfortowa sytuacja wkrótce dobiegnie końca. Podczas konferencji dla deweloperów WWDC 2020 przedstawiciele Apple zapowiedzieli, że przystawka wraz z aktualizacją systemu do wersji tvOS 14 w końcu umożliwi odpalanie treści 4K pochodzących z serwisu filmowego od Google.

Dotychczas użytkownicy Apple TV mogli korzystać z YouTube’a przy maksymalnej rozdzielczości 1080p, nawet jeśli materiały były dostępne w 4K. Restrykcja ta była wynikiem braku wsparcia ze strony Apple dla kodeka VP9 wykorzystywanego do uruchamiania filmów UHD za pośrednictwem serwisu. Korporacja nie tłumaczy, co jest przyczyną otwarcia się na 4K w YouTubie, ale jak zauważyli dziennikarze serwisu The Verge, od niedawna platforma Google umożliwia korzystanie z kodeków AV1 na urządzeniach z Android TV. Nie można wykluczyć, że to za za jego sprawą YouTube w 4K trafi także na Apple TV.

Na wdrożenie tych zmian posiadaczom przystawki przyjdzie jeszcze chwilę poczekać. Aktualizacja do tvOS 14 pojawi się jesienią, przy okazji premiery nowej generacji iPhone'ów.