Aquaman 2 - jaki Batman w filmie? Odpowiedź aktora wywołuje dyskusje

fot. IMDB.com

Jason Momoa udzielił nowego wywiadu portalowi The Wrap, w którym poruszono kwestię filmu Aquaman i Zaginione Królestwo. Zapytano go bezpośrednio, jak to było kręcić scenę z Batmanem granym przez Michaela Keatona.

Aquaman 2 - komentarz aktora

- Kręciłem sceny z różnymi Batmanami, ale nigdy nie wiesz, co do końca się dzieje za kulisami i co zobaczymy w końcowym produkcie.

Początkowo sceny kręcił z Batmanem Keatona, a potem sam promował informację w mediach społecznościowych, że kręcił sceny z Batmanem Bena Afflecka. Wówczas plotki mówiły, że przez opóźnienie Flasha, zamieniono Batmanów, bo to właśnie w superprodukcji o szybko biegającym superbohaterze Michael Keaton powróci jako Batman, więc jego obecność w Aquamanie 2 była niezrozumiała dla widzów podczas pokazów testowych. Jednak nowy komentarz Momoy jest interpretowany tak, że prawdopodobnie ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Z uwagi na zawirowania z nowym DCU tworzonym przez Jamesa Gunna i Petera Safrana może być inaczej, niż do tej pory wiedzieliśmy. Niektóre media interpretują jego wypowiedź tak, jakbyśmy mieli zobaczyć dwóch Batmanów w filmie.

Jason Momoa dodał, że film nie jest o ataku kosmitów czy czegoś innego z innego świata, ale porusza kwestię bliską jego sercu, czyli jest o tym, co my jako ludzie robimy naszej planecie. Pokażą co się stanie, jak lodowce ostatecznie stopnieją.

W tym wywiadzie potwierdził też, że powróci Topo, czyli ośmiornica z talentem muzycznym, którą poznaliśmy w jedynce. Zapowiada, że scena z nim jest jedną z najzabawniejszych w całym filmie.

Aquaman 2 - premiera w grudniu 2023 roku.