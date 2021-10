Aquaman 2 - Jason Momoa zarażony koronawirusem

Źródło: Warner Bros.

Kolejna produkcja Warner Bros musi borykać się z zakażeniem koronawirusem na planie. Tym razem chodzi o widowisko Aquaman: The Lost Kingdom. Gwiazda projektu, Jason Momoa, miał pozytywny wynik testu na COVID-19 i został poddany izolacji. Najprawdopodobniej do zakażenia doszło w czasie kręcenia zdjęć do produkcji w Hertfordshire w Anglii.

Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że dużą rolę ma w niej odegrać Black Manta, który najprawdopodobniej będzie głównym czarnym charakterem widowiska. W filmie ma powrócić również Orm, z którym Aquaman mierzył się w pierwszej części przygód bohatera.

Aquaman: The Lost Kingdom

W obsadzie Aquamana 2 znajdują się między innymi Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Jani Zhao, Randall Park, Vincent Regan i Indya Moore.

Aquaman: The Lost Kingdom - premiera produkcji w USA została zaplanowana na 16 grudnia 2022 roku.