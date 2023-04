Aquaman 2 - opis zwiastuna. Jest rozmach, szczegóły fabuły - co z Amber Heard?

fot. materiały prasowe

Pierwszy zwiastun został pokazany na CinemaCon, ale nie wiadomo, kiedy to spojrzenie na film Aquaman i Zaginione Królestwo będziemy mogli zobaczyć w sieci. Dziennikarze jednak umieścili opisy, które pozwalają zapoznać się nie tylko z tym, co pokazano, ale też co zapowiada samo widowisko.

Aquamana 2 - o czym jest film?

Zwiastun zaczyna się od sceny z dr Stephenem Shinem (Randall Park) i Black Mantą (Yahya Abdul Mateen II). Dokonują oni ataku na jakiś statek przy użyciu gigantycznego potwora, a Manta dzierży potężny czarny trójząb. W trailerze przewijają się sceny, w których widzimy powracającą Atlannę (Nicole Kidman) oraz Merę (Amber Heard). Ten ostatni fakt jest istotny, bo były plotki, że będą chcieli ją wyciąć, ale najwyraźniej ta decyzja nie została podjęta. Wielu fanów wyraża rozgoryczenie na Twitterze, że kontrowersyjna aktorka jednak się pojawi.

Aquaman rozmawia z ojcem i wyraża obawy, że miał być królem, który połączy morza i ląd, ale czuje, że to się zmienia. Trailer wyjawia, że podstawą fabuły jest powstrzymanie Black Manty. Aby to osiągnąć, Aquaman musi współpracować ze swoim bratem Ormem (Patrick Wilson), więc fundamentem fabuły będzie ich bromance. Tak nazwał to reżyser James Wan. Zwiastun zapowiada, że będzie w tym sporo humoru. Przypomnijmy, że Orm był czarnym charakterem pierwszej części.

Trailer pokazuje zombie, tropikalną dżunglę, arktyczne rejony świata oraz epicką skalę wydarzeń, które doprowadzają do nieprawdopodobnie pełnej rozmachy wojny na lądzie i na morzach. Zwiastun kończy się sceną, w której Aquaman ma swój klasyczny strój i walczy z Black Mantą.

Aquaman 2 - premiera 20 grudnia 2023 roku w kinach.

