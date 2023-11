Aquaman 2 - nowy spot. Oto ośmiornica-szpieg

fot. materiały prasowe

Topo w pierwszym Aquamanie miał zaledwie cameo. Widzieliśmy go w scenie, jak uderzał w bębny. W widowisku Aquaman i Zaginione Królestwo ośmiornica ma mieć większą rolę. Ze spotu dowiadujemy się, że została ona genetycznie zmodyfikowana do tego, by być szpiegiem i być dobrym w infiltracji.

Aquaman 2 - spot

Aquaman 2 - fabuła

Kilka lat po wydarzeniach z pierwszego filmu Arthur Curry zmuszony jest chronić Atlantydę i swoich bliskich przed Black Mantą, który uwolnił starożytną moc, zdobywając przeklęty Czarny Trójząb. Aquaman musi zwrócić się o pomoc do nieoczekiwanego sojusznika, swojego brata Orma.

W filmie zagrali Jason Momoa, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II, Dolph Lundgren, Randall Park, Temuera Morrison, Nicole Kidman, Vincent Regan, Jani Zhao, Indya Moore oraz Pilou Asbæk.

Aquaman i Zaginione Królestwo - premiera w polskich kinach 21 grudnia.