Aquaman 2 - premiera w VOD jeszcze w styczniu?

fot. materiały promocyjne

Pojawiła się informacja, że premiera Aquamana 2 w VOD odbędzie się dość szybko. Według postu DC Film News na platformie X, który dołączyliśmy poniżej, produkcja zadebiutuje już 23 stycznia 2024 roku w Prime Video, Apple TV+ i Roku. Na razie dotyczy to tylko USA.

Nie wiadomo, co Blu-rayem i czy wersja cyfrowa będzie zawierała dodatkowe materiały.

Jeśli ciekawią was wyniki box office Aquamana 2, to film w pierwszym weekendzie 2024 roku zebrał na rynku amerykańskim 10,6 mln dolarów (łącznie 100 mln dolarów). Globalnie ma już 334,8 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów. Choć to nadal daleko do 1. części, która przekroczyła miliard dolarów, to na ten moment prognozuje się, że powinien zakończyć emisję w kinach na poziomie 400 mln dolarów. To oznacza, że z czterech ostatnich klap DCEU, Aquaman 2 będzie najmniejszą, bo wówczas pokona Black Adama z wynikiem 393 mln dolarów.

Obejrzeliście już zamierzacie obejrzeć Aquamana 2? Dajcie znać.