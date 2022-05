Aquaman 2 - spoilery z filmu podczas procesu Heard i Deppa. Dotyczą roli Mery

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Tym razem podczas procesu Amber Heard i Johnny'ego Deppa zeznawała Kathryn Arnold, była hollywoodzka producentka, która obecnie pracuje w branży jako konsultantka. Ma ona wiedzę, która potwierdza wcześniejsze twierdzenia aktorki o tym, że z uwagi na całą sytuację rola Mery w filmie Aquaman 2 została zminimalizowana.

Arnold wyjaśnia, że siłą rzeczy udane stworzenie pary w Aquamanie wymuszało na twórcach kontynuowanie tego wątku. Nawiązuje do wypowiedzi aktorki, która w pierwszej wersji scenariusza filmu Aquaman i Zaginione Królestwo miała dużą rolę oraz miała też ekscytujące sceny akcji. Według wiedzy Arnold producenci Warner Bros. nie kontaktowali się potem z Heard i wszystkiego dowiadywała się poprzez swoich agentów. Nie dostawała scenariuszy, gdy wszyscy jej koledzy z planu je mieli. Gdy już dostała scenariusz, zmiana jej roli była drastyczna. Tak tłumaczy to Arnold opierając się na swojej wiedzy.

- Jej postać bardzo szybko na początku filmu ląduje w szpitalu. Potem na końcu miała zagrać w scenie akcji. Trenowała przez pięć godzin dziennie przez kilka miesięcy, aby dobrze w niej wypaść. Potem kostiumograf powiedział: "nie wiem, co się stało z twoją rolę. Została zmniejszona". A co ważniejsze, ta duża scena akcji, w której miała zagrać na końcu filmu w trzecim akcie została wycięta. Zabrali jej to. Zostało to jeszcze bardziej zredukowane niż było w scenariuszu, do czego trenowała i przygotowywała się.

Arnold przyznaje, że choć ma wiedzę na temat filmu, w całości go nie miała okazji obejrzeć, więc nie jest w stanie mówić o fabularnych szczegółach. Potwierdza natomiast, że jej rola i prawdopodobnie trafienie do szpitala ma związek z dzieckiem, więc potwierdza plotki o tym, że Mera i Aquaman będą mieć dziecko.

Oznacza to, że Amber Heard pojawia się na początku, potem ląduje w szpitalu i potem pojawia się na końcu.

Aquamana 2 - premiera 17 marca 2023 roku w kinach.