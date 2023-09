Aquaman 2 - zapowiedź zwiastuna. Pierwsze sceny mają rozmach

fot. materiały prasowe

Zapowiedź zwiastuna filmu Aquaman i Zaginione Królestwo w końcu w sieci. Widzimy więc pierwsze sceny z kontynuacji wielkiego komercyjnego hitu, który zebrał ponad miliard dolarów w box office. Pełny zwiastun zadebiutuje w sieci w najbliższy czwartek.

Aquaman 2 - zapowiedź zwiastuna

Aquaman 2 - opis fabuły

Black Manta po tym, jak nie udało mu się pokonać Aquamana nadal jest napędzany chęcią pomszczenia śmierci ojca, Tym razem jednak jest on groźniejszy niż kiedykolwiek, bo dzierży moc mitycznego czarnego trójzęba. Aby go pokonać, Aquaman zwraca się do swojego uwięzionego brata, Orma, byłego króla Atlantydy, aby wspólnie stawić czoło temu zagrożeniu. Muszą odstawić na bok dzielące ich różnice, aby chronić królestwo, rodzinę Aquamana i też świat,

Za kamerą ponownie stoi James Wan, twórca jedynki. W obsadzie są Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II i Nicole Kidman. David Leslie Johnson-McGoldrick jest autorem scenariusza i jest też współautorem historii z Jamesem Wanem, Jasonem Momoą i Thomasem Pa'a Sibbettem. Za muzykę ponownie odpowiada Rupert Gregson-Williams.

Aquaman 2 był trapiony problemami, przez które premiera była opóźniona. Tak bardzo nie wychodziło twórcom to, co przygotowali, że zamiast standardowych dokrętek powracali na plan aż kilkakrotnie, by kręcić nowe sceny naprawiające to widowisko. Nadal zbierali oni złe oceny podczas pokazów testowych. Nie wiadomo, czy w końcu się udało zrobić z tego cos dobrego. Wielu sądzi, że nie i nawet padają argumenty, że Warner Bros. kompletnie nie wierzy w ten film i dlatego promocja do takiej superprodukcji rusza zaledwie trzy miesiące przed premierą. Pojawia się też plotka, że po czterech klapach DC z rzędu, Warner Bros. nie zamierza aktywnie promować Aquamana 2.

Aquaman 2 - premiera 20 grudnia 2023 roku w kinach.